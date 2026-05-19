Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині – Угруповання об'єднаних сил

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині – Угруповання об'єднаних сил
Військові російської армії
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Російські війська намагалися прорвати державний кордон та активізували штурмові дії на Харківщині

Окупаційні війська Російської Федерації намагаються прорвати державний кордон України та штурмують позиції Сил оборони на кількох ключових напрямках. Українські захисники стримують переважаючі сили ворога та завдають окупантам вогневого ураження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил. 

Угруповання об’єднаних сил повідомляє, що підрозділи української армії завдають ефективного вогневого ураження, знищуючи живу силу та техніку противника в районах активних бойових дій.

  • Південно-Слобожанський напрямок: Російська армія зосередила основні зусилля в районах населених пунктів Стариця, Вільча та Приліпка, а також розвиває активність у бік Графського. Крім того, окупанти атакували позиції ЗСУ біля Ветеринарного та в бік Караїчного, намагаючись прорвати лінію державного кордону. По ворожих штурмових групах було завдано потужного вогневого ураження.
  • Великобурлуцький напрямок: На цій ділянці фронту загарбники активних наступальних дій не проводили. Водночас зафіксовано, що ворог веде розвідку та активно накопичує резерви.
  • Куп'янський напрямок: Українські воїни успішно відбили штурмові дії противника у бік населених пунктів Курилівка, Петропавлівка, Ківшарівка та Новоплатонівка. Сили оборони стабільно тримають оборонні рубежі.
  • Лиманський напрямок: Російські підрозділи здійснювали спроби прориву оборонних ліній ЗСУ в районах Ставків, Зарічного, Дробишевого, Новосергіївки, а також у напрямку Озерного та Діброви.

«Главком» писав, що поблизу державного кордону України на території Білорусі наразі не фіксується переміщення особового складу чи військової техніки. Проте потенційна загроза з боку цієї країни залишається цілком реальною. За словами речника Державної прикордонної служби України, безпосередньо біля українського кордону активних дій ворога не спостерігається. Водночас ситуація може змінитись у будь-який момент через повну підконтрольність Мінська Кремлю.

Нагадаємо, Збройні сили Білорусі розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. У білоруському міноборони зазначили, що під час маневрів перевірять готовність армії до швидкого розгортання засобів масового ураження у різних куточках країни. Особливий акцент військові планують зробити «на відпрацюванні скритності, пересування на значні відстані та розрахунках застосування сил і техніки».

Читайте також:

Теги: росія ЗСУ війна військові Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зюганов сказав, що його партія «робить усе» для підтримки стратегії Путіна
Головний комуніст Росії панікує: Путін веде країну до революції
22 квiтня, 22:07
Захарова заявила, що Київ «не може диктувати умови»
Росія висунула Україні низку ультиматумів для завершення війни
29 квiтня, 04:47
Ніколь Кідман дала дала інтерв'ю на популярному американському подкасті Las Culturistas
«Була одержима росіянами». Ніколь Кідман заявила про любов до російської літератури
6 травня, 13:39
НАТО готується до нових воєн за українським сценарієм
Україна змусила НАТО терміново переписати правила ведення війни
6 травня, 18:33
Окупанти наразі не накопичують, а активно витрачають наявні ресурси
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
7 травня, 11:05
На прикордонні з Росією палає ліс
На кордоні з Росією палають тисячі гектарів лісу (відео)
7 травня, 12:35
Раніше країни Балтії закликали НАТО посилити їхню безпеку через падіння дронів з України
Дрони у повітряному просторі країн Балтії: влада Естонії звернулася до України
10 травня, 15:20
Унаслідок удару безпілотника в селі Покотилівка Харківського району загинула 69-річна жінка
Ворог обстріляв Харків та передмістя: є загибла та постраждалі
Сьогодні, 07:49
Керівник Офісу президента Кирило Буданов
Буданов: Україна готова навчати союзників методам сучасної війни
Вчора, 11:03

Політика

Депутат Держдуми РФ відкрито визнав, що Росія не витягне затяжної війни
Депутат Держдуми РФ відкрито визнав, що Росія не витягне затяжної війни
Китай відреагував на матеріал FT про критичні висловлювання Сі Цзіньпіна на адресу Путіна
Китай відреагував на матеріал FT про критичні висловлювання Сі Цзіньпіна на адресу Путіна
Путін упʼяте за чотири роки переконуватиме Китай запустити газопровід із РФ – Bloomberg
Путін упʼяте за чотири роки переконуватиме Китай запустити газопровід із РФ – Bloomberg
Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині – Угруповання об'єднаних сил
Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині – Угруповання об'єднаних сил
Загроза з Білорусі залишається реальною – Держприкордонслужба
Загроза з Білорусі залишається реальною – Держприкордонслужба
Путін різко змінив риторику про Зеленського. Британський полковник пояснив сигнал
Путін різко змінив риторику про Зеленського. Британський полковник пояснив сигнал

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua