Російські війська намагалися прорвати державний кордон та активізували штурмові дії на Харківщині

Окупаційні війська Російської Федерації намагаються прорвати державний кордон України та штурмують позиції Сил оборони на кількох ключових напрямках. Українські захисники стримують переважаючі сили ворога та завдають окупантам вогневого ураження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

Угруповання об’єднаних сил повідомляє, що підрозділи української армії завдають ефективного вогневого ураження, знищуючи живу силу та техніку противника в районах активних бойових дій.

Південно-Слобожанський напрямок: Російська армія зосередила основні зусилля в районах населених пунктів Стариця, Вільча та Приліпка, а також розвиває активність у бік Графського. Крім того, окупанти атакували позиції ЗСУ біля Ветеринарного та в бік Караїчного, намагаючись прорвати лінію державного кордону. По ворожих штурмових групах було завдано потужного вогневого ураження.

Великобурлуцький напрямок: На цій ділянці фронту загарбники активних наступальних дій не проводили. Водночас зафіксовано, що ворог веде розвідку та активно накопичує резерви.

Куп'янський напрямок: Українські воїни успішно відбили штурмові дії противника у бік населених пунктів Курилівка, Петропавлівка, Ківшарівка та Новоплатонівка. Сили оборони стабільно тримають оборонні рубежі.

Лиманський напрямок: Російські підрозділи здійснювали спроби прориву оборонних ліній ЗСУ в районах Ставків, Зарічного, Дробишевого, Новосергіївки, а також у напрямку Озерного та Діброви.

«Главком» писав, що поблизу державного кордону України на території Білорусі наразі не фіксується переміщення особового складу чи військової техніки. Проте потенційна загроза з боку цієї країни залишається цілком реальною. За словами речника Державної прикордонної служби України, безпосередньо біля українського кордону активних дій ворога не спостерігається. Водночас ситуація може змінитись у будь-який момент через повну підконтрольність Мінська Кремлю.

Нагадаємо, Збройні сили Білорусі розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. У білоруському міноборони зазначили, що під час маневрів перевірять готовність армії до швидкого розгортання засобів масового ураження у різних куточках країни. Особливий акцент військові планують зробити «на відпрацюванні скритності, пересування на значні відстані та розрахунках застосування сил і техніки».