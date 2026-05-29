Окупант Рушаков був кандидатом у майстри спорту з плавання

Захисники України знищили на фронті російського окупанта Івана Рушакова. Про це повідомляє «Главком».

Іван Рушаков народився 1 серпня 1985 року у місті Коряжма (РФ). З дитинства займався плаванням. Став «кандидатом у майстри спорту», ​​неодноразово брав участь у різноманітних змаганнях.

Пізніше у СК «Олімп» працював тренером із плавання.

17 червня 2024 року Рушаков підписав контракт з Міністерством оборони РФ і долучився до злочинної війни Росії проти України.

11 травня 2026 року ЗСУ знищили Рушакова на території Луганської області.

Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 28 травня 2026 року.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.