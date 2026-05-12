Українські дрони завдали болючого удару по російських РЛС

ЗСУ атакували російські радари та склади на окупованій Донеччині

Сили безпілотних систем заявили про ураження ворожих радарів та складів на Донеччині

Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по російських радіолокаційних станціях, складах та пунктах дислокації окупантів на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили безпілотних систем.

Як зазначили у СБС, оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили дві важливі ворожі радіолокаційні станції. Під удар потрапив радіолокаційний висотомір ПРВ-16, який використовується для визначення висоти повітряних цілей та наведення систем протиповітряної оборони.

Також українські військові уразили РЛС П-18 – станцію метрового діапазону, яка призначена для раннього виявлення повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих ракет та безпілотників.

Окрім цього, українські оператори безпілотників атакували склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів та тимчасові пункти дислокації російських військових.

У СБС зазначили, що операцію проводили у взаємодії з Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем.

«Як результат противник втрачає здатність контролювати повітряний простір, захищати критичні об’єкти та забезпечувати стійкість своїх угруповань на фронті», – наголосили українські військові.

Нагадаємо, що українські безпілотники дедалі активніше атакують російську логістику на великій відстані від лінії фронту, зокрема в районі окупованого Маріуполя. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що така тактика може стати одним із ключових факторів для майбутніх контрнаступів ЗСУ.

Аналітики звернули увагу, що Сили оборони України проводять розвідку та завдають ударів по російських наземних лініях постачання на окупованій території Донеччини на відстані близько 105 кілометрів від фронту.