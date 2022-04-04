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    Події в Україні

    Обстріл Полісся із аеродромів Білорусі. Генштаб розповів, що загроза не минула

    Триває сорокова доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню - Обстріл Полісся із аеродромів Білорусі. Генштаб розповів, що загроза не минула
    Триває сорокова доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню
    фото з відкритих джерел

    На Волинському напрямку обстановка змін не зазнала

    На Поліському напрямку залишається висока імовірність ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури ворожими літаками, що діють із білоруських аеродромів. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 12:00.

    На Волинському напрямку обстановка змін не зазнала, підрозділи збройних сил Білорусі силами до чотирьох батальйонних тактичних груп, продовжують виконувати завдання з прикриття кордону.

    Спостерігається переміщення підрозділів Східного військового округу та повітряно-десантних військ з території Республіки Білорусь до Російської Федерації. Переміщення озброєння, військової техніки та особового складу здійснюється залізничним транспортом і повітряним шляхом.

    За наявною інформацією, окремі підрозділи 35-ї загальновійськової армії (Бєлогорськ) та 36-ї загальновійськової армії (Улан-Уде) Східного військового округу розміщені у районах населених пунктів Речиця та Ямполь (Гомельська область Республіки Білорусь).

    Нагадаємо, українські захисники повністю контролюють місто Прип'ять та кордон з Білоруссю, звідки наступали російські окупаційні війська.

    Рашисти облаштували в Білорусі мародерський базар, де продають награбоване в Україні.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Полісся із аеродромів Білорусі. Генштаб розповів, що загроза не минула