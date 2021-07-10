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    Рух потягів на ділянці Васильків – Боярка відновили

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    Рух коліями відновили - Рух потягів на ділянці Васильків – Боярка відновили
    Рух коліями відновили

    Знову курсує транспорт на шляху, де вранці зійшов із рейок потяг

    Укрзалізниця завершила відновлення інфраструктури на ділянці Васильків – Боярка, де сьогодні зранку зійшов із рейок господарчий потяг.

    Про це повідомила УЗ у Facebook.

    «Близько 19:30 залізничники звершили встановлення опори та повернули під напругу контактну мережу. Ділянку повністю відкрито для руху поїздів. Наразі ще можливі затримки деяких пасажирських поїздів. Укрзалізниця перепрошує за незручності», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні вранці у Київській області товарний потяг зійшов з рейок.

    Як повідомлялося раніше у зв’язку зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків-Боярка частина пасажирських поїздів прямували із запізненням.

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    Теги: Укрзалізниця потяг транспорт Васильків
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    Рух потягів на ділянці Васильків – Боярка відновили