Рух потягів на ділянці Васильків – Боярка відновили

Знову курсує транспорт на шляху, де вранці зійшов із рейок потяг

Укрзалізниця завершила відновлення інфраструктури на ділянці Васильків – Боярка, де сьогодні зранку зійшов із рейок господарчий потяг.

Про це повідомила УЗ у Facebook.

«Близько 19:30 залізничники звершили встановлення опори та повернули під напругу контактну мережу. Ділянку повністю відкрито для руху поїздів. Наразі ще можливі затримки деяких пасажирських поїздів. Укрзалізниця перепрошує за незручності», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Київській області товарний потяг зійшов з рейок.

Як повідомлялося раніше у зв’язку зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків-Боярка частина пасажирських поїздів прямували із запізненням.

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