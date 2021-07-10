Під Києвом потяг зійшов з рейок
Роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться
Затримуються 13 пасажирських рейсів
У зв’язку зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків-Боярка частина пасажирських поїздів прямують із запізненням.
Про це повідомляє сайт Укрзалізниці.
Станом на 9:00 затримуються рейси:
- №144 Івано-Франківськ – Київ (затримка склала 3 години);
- №142 Львів – Бахмут (затримка склала 3 години 15 хвилин);
- №358 Рахів – Київ (затримка склала 2 години 30 хвилин);
- №761 Київ – Одеса (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
- №715 Київ – Львів (затримка склала 1 годину 25 хвилин);
- №20 Попасна – Київ (затримка склала 1 годину);
- №50 Трускавець – Київ (затримка склала 1 годину 35 хвилин);
- №118 Чернівці – Чернігів (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
- №10 Маріуполь – Київ (затримка склала 2 години);
- №81 Ужгород – Київ (затримка склала 2 години);
- №106 Одеса – Київ (затримка склала 2 години);
- №281 Генічеськ – Хмельницький (затримка склала 2 години 45 хвилин);
- №30 Ужгород – Київ (затримка склала 1 годину).
Зазначається, що роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться.
Нагадаємо, у поїзді «Укрзалізниці» сполученням Одеса-Маріуполь з’явився «інноваційний кондиціонер» – випало вікно. Пасажири вагона зняли, як віконна рама стоїть на підлозі в коридорі, а з вулиці дме прохолодний вітерець.
Як повідомлялося, 10 липня у федеральній землі Зальцбург, що у Австрії, під час руху поїзд із дітьми зійшов з рейок, а один з його вагонів впав у річку. 17 школярів, які перебували у поїзді, дістали легкі ушкодження.