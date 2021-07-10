У Київській області товарний потяг зійшов з рейок (фото)
У зв’язку зі сходженням з рейок господарського поїзда частина пасажирських поїздів прямують із запізненням
Затримуються більш як 10 пасажирських потягів
Частина пасажирських поїздів Укрзалізниці прямують із запізненням у зв’язку зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків – Боярка.
Про це повідомляє «Укрзалізниця» у Фейсбуці.
«У зв’язку зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків – Боярка частина пасажирських поїздів Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia прямують із запізненням», – зазначили у компанії.
Отже, станом на ранок затримуються рейси:
- №144 Івано-Франківськ – Київ (затримка склала 3 години);
- №142 Львів – Бахмут (3 години 15 хвилин);
- №358 Рахів – Київ (2 години 30 хвилин);
- №761 Київ – Одеса (1 годину 40 хвилин);
- №715 Київ – Львів (1 годину 25 хвилин);
- №20 Попасна – Київ (1 годину);
- №50 Трускавець – Київ (1 годину 35 хвилин);
- №118 Чернівці – Чернігів (1 годину 50 хвилин);
- №10 Маріуполь – Київ (2 години);
- №81 Ужгород – Київ (2 години);
- №106 Одеса – Київ (2 години);
- №281 Генічеськ – Хмельницький (2 години 45 хвилин);
- №30 Ужгород – Київ (1 годину).
Укрзалізниця власними силами забезпечує підвезення пасажирів до аеропортів Києва та призначає позаграфікові зупинки по Києву-Волинському, виведено в рейс додатковий аероекспрес.
В коментарях люди скаржаться на великі затримки:
Роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться, запевнили у компанії.
Нагадаємо, у поїзді «Укрзалізниці» сполученням Одеса-Маріуполь з’явився «інноваційний кондиціонер» – випало вікно. Пасажири вагона зняли, як віконна рама стоїть на підлозі в коридорі, а з вулиці дме прохолодний вітерець.
Як повідомлялося, 10 липня у федеральній землі Зальцбург, що у Австрії, під час руху поїзд із дітьми зійшов з рейок, а один з його вагонів впав у річку. 17 школярів, які перебували у поїзді, дістали легкі ушкодження.
Як повідомлялося, під Києвом потяг зійшов з рейок.