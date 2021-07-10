  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Київській області товарний потяг зійшов з рейок (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У зв&rsquo;язку зі сходженням з рейок господарського поїзда частина пасажирських поїздів прямують із запізненням - У Київській області товарний потяг зійшов з рейок (фото)

    У зв’язку зі сходженням з рейок господарського поїзда частина пасажирських поїздів прямують із запізненням

    Фото з соцмереж

    Затримуються більш як 10 пасажирських потягів

    Частина пасажирських поїздів Укрзалізниці прямують із запізненням у зв’язку зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків – Боярка.

    Про це повідомляє «Укрзалізниця» у Фейсбуці.

    «У зв’язку зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків – Боярка частина пасажирських поїздів Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia прямують із запізненням», – зазначили у компанії.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Київській області товарний потяг зійшов з рейок (фото)
    У Київській області товарний потяг зійшов з рейок (фото)
    Фото з соцмереж

    Отже, станом на ранок затримуються рейси:

    • №144 Івано-Франківськ – Київ (затримка склала 3 години);
    • №142 Львів – Бахмут (3 години 15 хвилин);
    • №358 Рахів – Київ (2 години 30 хвилин);
    • №761 Київ – Одеса (1 годину 40 хвилин);
    • №715 Київ – Львів (1 годину 25 хвилин);
    • №20 Попасна – Київ (1 годину);
    • №50 Трускавець – Київ (1 годину 35 хвилин);
    • №118 Чернівці – Чернігів (1 годину 50 хвилин);
    • №10 Маріуполь – Київ (2 години);
    • №81 Ужгород – Київ (2 години);
    • №106 Одеса – Київ (2 години);
    • №281 Генічеськ – Хмельницький (2 години 45 хвилин);
    • №30 Ужгород – Київ (1 годину).

    Укрзалізниця власними силами забезпечує підвезення пасажирів до аеропортів Києва та призначає позаграфікові зупинки по Києву-Волинському, виведено в рейс додатковий аероекспрес.

    В коментарях люди скаржаться на великі затримки:

    1_106

    2_92

    Роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться, запевнили у компанії.

    Нагадаємо, у поїзді «Укрзалізниці» сполученням Одеса-Маріуполь з’явився «інноваційний кондиціонер» – випало вікно. Пасажири вагона зняли, як віконна рама стоїть на підлозі в коридорі, а з вулиці дме прохолодний вітерець.

    Як повідомлялося, 10 липня у федеральній землі Зальцбург, що у Австрії, під час руху поїзд із дітьми зійшов з рейок, а один з його вагонів впав у річку. 17 школярів, які перебували у поїзді, дістали легкі ушкодження.

    Як повідомлялося, під Києвом потяг зійшов з рейок.

    Теги: катастрофа Укрзалізниця потяг аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Київській області товарний потяг зійшов з рейок (фото)