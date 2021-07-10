У Київській області товарний потяг зійшов з рейок (фото)

У зв’язку зі сходженням з рейок господарського поїзда частина пасажирських поїздів прямують із запізненням

Затримуються більш як 10 пасажирських потягів

Частина пасажирських поїздів Укрзалізниці прямують із запізненням у зв’язку зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків – Боярка.

Про це повідомляє «Укрзалізниця» у Фейсбуці.

«У зв’язку зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків – Боярка частина пасажирських поїздів Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia прямують із запізненням», – зазначили у компанії.

Отже, станом на ранок затримуються рейси:

№144 Івано-Франківськ – Київ (затримка склала 3 години);

№142 Львів – Бахмут (3 години 15 хвилин);

№358 Рахів – Київ (2 години 30 хвилин);

№761 Київ – Одеса (1 годину 40 хвилин);

№715 Київ – Львів (1 годину 25 хвилин);

№20 Попасна – Київ (1 годину);

№50 Трускавець – Київ (1 годину 35 хвилин);

№118 Чернівці – Чернігів (1 годину 50 хвилин);

№10 Маріуполь – Київ (2 години);

№81 Ужгород – Київ (2 години);

№106 Одеса – Київ (2 години);

№281 Генічеськ – Хмельницький (2 години 45 хвилин);

№30 Ужгород – Київ (1 годину).

Укрзалізниця власними силами забезпечує підвезення пасажирів до аеропортів Києва та призначає позаграфікові зупинки по Києву-Волинському, виведено в рейс додатковий аероекспрес.

В коментарях люди скаржаться на великі затримки:

Роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться, запевнили у компанії.

Нагадаємо, у поїзді «Укрзалізниці» сполученням Одеса-Маріуполь з’явився «інноваційний кондиціонер» – випало вікно. Пасажири вагона зняли, як віконна рама стоїть на підлозі в коридорі, а з вулиці дме прохолодний вітерець.

Як повідомлялося, 10 липня у федеральній землі Зальцбург, що у Австрії, під час руху поїзд із дітьми зійшов з рейок, а один з його вагонів впав у річку. 17 школярів, які перебували у поїзді, дістали легкі ушкодження.

Як повідомлялося, під Києвом потяг зійшов з рейок.