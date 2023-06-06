Сили оборони назвали мету підриву Каховської ГЕС

Окупанти підірвали Каховську ГЕС для того, щоб тиснути на Україну та ЗСУ

Окупанти в паніці евакуюються з території Херсонщини

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС з метою тиску на сили оборони та Україну в цілому. Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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«Росіяни підірвали частину конструкції (ГЕС) і використовують чергову карту техногенного шантажу, щоб тиснути на сили оборони, тиснути на Україну в цілому. Не маючи сил більше чекати звідки ж піде той контрнаступ, вони намагаються таким чином спровокувати певну ситуацію», – зазначила Гуменюк.

Водночас, за її словами, зрозумівши, що накоїли, зараз загарбники самі евакуюються.

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«Тому що в першу чергу страждає лівий берег ріки Дніпро, оскільки він географічно нижчий і, відповідно, перша частина води – основне затоплення – припаде саме туди», – пояснила Гуменюк.

Вона додала, що в Херсонській обласній держадміністрації розгорнуто техногенний штаб, надаються рекомендації населенню і для цього є необхідні канали комунікації, влада організовує евакуацію. Місцеві також можуть звертатися до військових, поліції – вони також нададуть всю необхідну інформацію.

Нагадаємо, що вночі 6 червня російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано.

За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів.

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«Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення», – йдеться в повідомленні.

Раніше в Херсонській облраді повідомили, коли очікується критично високий рівень води.

Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.