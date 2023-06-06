Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони назвали мету підриву Каховської ГЕС

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Сили оборони назвали мету підриву Каховської ГЕС
Окупанти підірвали Каховську ГЕС для того, щоб тиснути на Україну та ЗСУ

Окупанти в паніці евакуюються з території Херсонщини

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС з метою тиску на сили оборони та Україну в цілому. Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

«Росіяни підірвали частину конструкції (ГЕС) і використовують чергову карту техногенного шантажу, щоб тиснути на сили оборони, тиснути на Україну в цілому. Не маючи сил більше чекати звідки ж піде той контрнаступ, вони намагаються таким чином спровокувати певну ситуацію», – зазначила Гуменюк.

Водночас, за її словами, зрозумівши, що накоїли, зараз загарбники самі евакуюються.

«Тому що в першу чергу страждає лівий берег ріки Дніпро, оскільки він географічно нижчий і, відповідно, перша частина води – основне затоплення – припаде саме туди», – пояснила Гуменюк.

Вона додала, що в Херсонській обласній держадміністрації розгорнуто техногенний штаб, надаються рекомендації населенню і для цього є необхідні канали комунікації, влада організовує евакуацію. Місцеві також можуть звертатися до військових, поліції – вони також нададуть всю необхідну інформацію.

Нагадаємо, що вночі 6 червня російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано.

За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів.

«Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення», – йдеться в повідомленні.

Раніше в Херсонській облраді повідомили, коли очікується критично високий рівень води.

Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

Читайте також:

Теги: Каховська ГЕС війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Актор проживає в Іспанії
Панін хоче приїхати в Україну з вибаченнями за фразу «Крим – наш»
1 червня, 21:45
РФ атакує Україну зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
11 травня, 06:46
Росіяни не знають з якого напрямку очікувати контрнаступу
Контрнаступ ЗСУ. В окупантів на півдні почалась паніка
11 травня, 18:57
Росіяни вогнем накрили приватний сектор Краматорська: фото наслідків
Росіяни вогнем накрили приватний сектор Краматорська: фото наслідків
15 травня, 11:32
Підозрюваний перевозив особовий склад окупантів та боєприпаси
За допомогу окупантам отримував подарунки. СБУ викрила колаборанта на Київщині
2 червня, 16:45
Близько 200 курсантів озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами уже відряджено до західного кордону РФ
Росія відправила на кордон з Україною курсантів – Генштаб
2 червня, 19:13
РФ майже щоночі запускає ракети по Україні
Нічна атака: ЗСУ повідомили про кількість збитих ракет і дронів
4 червня, 08:07
Місто атакували із реактивних систем залпового вогню
Окупанти накрили масованим вогнем Херсон: багато руйнувань (відео)
Вчора, 10:52
Окупанти обстріляли Харківщину з РСЗВ «Смерч»
Росіяни накрили вогнем Балаклію, є загиблі (оновлено)
Вчора, 19:42

Події в Україні

Кримські партизани дізналися, хто підірвав Каховську ГЕС
Кримські партизани дізналися, хто підірвав Каховську ГЕС
Вода дісталась центру Нової Каховки. Окупанти глушать зв’язок в місті (фото)
Вода дісталась центру Нової Каховки. Окупанти глушать зв’язок в місті (фото)
Катастрофа на Каховській ГЕС: під загрозою затоплення 80 населених пунктів
Катастрофа на Каховській ГЕС: під загрозою затоплення 80 населених пунктів
Підрив Каховської ГЕС: реакція МАГАТЕ
Підрив Каховської ГЕС: реакція МАГАТЕ
Підрив Каховської ГЕС. «Укрзалізниця» запускає евакуаційні потяги
Підрив Каховської ГЕС. «Укрзалізниця» запускає евакуаційні потяги
Сили оборони назвали мету підриву Каховської ГЕС
Сили оборони назвали мету підриву Каховської ГЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
43K
Атака Банкової на Кличка: Піар на крові – це гидко
39K
Залужний із немовлям: офіцерка ЗСУ замилувала мережу зворушливим фото
27K
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках
14K
Російська митниця вже звітує про катастрофу. Що ж сталося?
12K
Скандал із відбудовою Гостомеля. Інформація зникла, після того, як нею зацікавилися журналісти

Новини

Вибухи у Києві, підрив окупантами Каховської ГЕС: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Частину України очікують грози та дощі: прогноз погоди на 6 червня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад три години
Сьогодні, 04:12
На Київщині працює ППО (оновлено)
Сьогодні, 04:07
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Готуємо нові кроки для обмеження військового потенціалу РФ – звернення Зеленського
Вчора, 22:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту