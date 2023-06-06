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Підрив ГЕС. У Новій Каховці затопило зоопарк (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Підрив ГЕС. У Новій Каховці затопило зоопарк (відео)
Через теракт окупантів затопило місцевий зоопарк у Новій Каховці
скріншот з відео

Доля птахів та тварин, які знаходилися в зоопарку, поки невідома

6 червня у Новій Каховці через підрив ГЕС затопило місцевий зоопарк «Казкова Діброва». Про це повідомляють місцеві видання.

Доля тварин та птахів, які перебували в зоопарку, поки що невідома.

Нагадаємо, що в ніч проти вівторка, 6 червня, російські загарбники підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині. На Херсонщині розпочалася евакуація з небезпечних районів, заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він закликав мешканців зібрати речі першої необхідності та чекати автобуси для евакуації. Окремо звернувся до жителів лівого берега. Їх закликав зробити все можливе для збереження життя, негайно залишивши небезпечні території. Через три години рівень води дістанеться критичного рівня, наголосив очільник ОВА.

Наразі оголошено евакуацію цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон – острів Корабел.

Окупанти вчинили екоцид: підрив росіянами Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС, проте ситуація контрольована. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Зазначимо, президент Зеленський скликав екстрене засідання РНБО у зв'язку з підривом Каховської ГЕС.

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Теги: Херсонщина Каховська ГЕС зоопарк окупанти

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