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Державна підтримка ветеранів. Буданов анонсував зміни

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Державна підтримка ветеранів. Буданов анонсував зміни

Міноборони, Мінветеранів, МОЗ та Мінсоцполітики мають налагодити електронний обмін даними

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про зміни у системі підтримки ветеранів. Її хочуть зробити простішою та зрозумілішою для людей - без зайвої бюрократії, повторного збору документів і тривалого очікування. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook за підсумками засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів та їхніх родин.

За словами Буданова, президент Володимир Зеленський поставив завдання перебудувати державну ветеранську політику.

«Часу на розкачку немає. Нам потрібна сучасна робоча система, а не формальний паперовий обіг і нескінченна бюрократія», – заявив голова Офісу.

З огляду на це під час засідання було визначено чотири основні напрями роботи Мінветеранів: медицина та протезування, супровід ветеранів, ветеранські простори, лікування та оздоровлення.

Окремо зосередилися на медичній допомозі та протезуванні. Захисники та звільнені з полону повинні отримувати їх без зайвих процедур.

«Усі захисники й звільнені з полону мають отримувати медичну допомогу та протезування за чітким маршрутом. Без повторного збору довідок та без кілометрових черг», – зазначив Буданов.

Для цього Міноборони, Мінветеранів, МОЗ та Мінсоцполітики мають налагодити електронний обмін даними. Це дозволить супроводжувати ветерана за єдиним маршрутом – від звільнення зі служби до повної адаптації.

Також учасники обговорили роботу ветеранських просторів у громадах. Вони мають допомагати ветеранам та їхнім родинам вирішувати конкретні питання, а не працювати лише для звітності.

«Вони мають реально розв’язувати проблеми людей на місцях, а не існувати лише на папері для красивих звітів», – наголосив голова ОП.

При цьому посадовець підкреслив, що результат реформи мають оцінювати не за кількістю ухвалених рішень, а за реальною допомогою ветеранам та їхнім родинам.

«Всі ухвалені рішення мають давати конкретний, вимірюваний результат. Ветерани та їхні родини мають бути поінформовані про свої права та відчувати дієву підтримку держави», – підсумував керівник Офісу президента.

Раніше Кирило Буданов уже закликав збільшити фінансування ветеранських програм на рівні громад.

Теги: Міноборони Кирило Буданов ветеран

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