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Слідом за Молдовою фермери Румунії поскаржилися на українське зерно

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Слідом за Молдовою фермери Румунії поскаржилися на українське зерно
Українське зерно спричинило невдоволення фермерів Румунії
фото: agroportal.ua

Румунські аграрії заявили, що українські вантажі отримали пріоритет, а виконання їхніх експортних контрактів опинилося під загрозою

Румунські фермери та трейдери заявили про проблеми із залізничною логістикою через перевезення українського зерна до порту Констанца. Скарги пролунали на тлі невдоволення аграріїв сусідньої Молдови умовами транзиту вантажів з України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «УкрАгроКонсалт».

Румунські аграрії скаржаться на проблеми з перевезенням зерна до порту Констанца. За їхніми словами, українська агропродукція отримала пріоритет у залізничних перевезеннях.

Фермери стверджують, що залізничні потужності з району Сірета та північного сходу Румунії фактично зайняті перевезеннями української продукції. Через це румунські компанії не можуть вчасно доставляти власне зерно до порту та ризикують зірвати експортні контракти.

Перевозити зерно вантажівками вони не хочуть, оскільки це приблизно вдвічі дорожче за залізницю. На цьому тлі подорожчала й румунська пшениця. З 7 до 14 серпня експортна ціна борошномельної пшениці з 12% протеїну зросла приблизно на $6 за тонну – до $260 за тонну.

Водночас Румунія залишається критично важливим і надійним джерелом постачань у період, коли інші ключові експортери Чорноморського регіону стикаються з новими воєнними ризиками та обмеженнями під час сезонного піку експорту пшениці.

Нагадаємо, невдоволення через умови транзиту української продукції виникло й у сусідній Молдові. Місцеві фермери поставили уряду ультиматум та пригрозили масштабними акціями протесту.

12 серпня Молдова та Україна домовилися про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Новий режим почав діяти 10 серпня 2026 року.

Після цього асоціація «Сила фермерів» почала вимагати від уряду Молдови переглянути рішення. Аграрії заявили, що в разі відсутності реакції влади до 21 серпня вони організують масштабні протести.

Уряд Молдови у відповідь погодився провести розширене засідання щодо транзиту українського зерна залізницею. До обговорення мають долучитися п'ятеро представників асоціації «Сила фермерів», представники інших аграрних об'єднань та посадовці різних міністерств.

Речник уряду Думитру Чорич заявив, що однією з цілей зустрічі стане забезпечення молдовським аграріям пріоритетного доступу до залізничних перевезень. Влада також має намір не допустити впливу механізму транзиту українського зерна на внутрішній ринок Молдови.

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Теги: Молдова Румунія зерно фермерство Україна

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