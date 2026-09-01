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Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
Укриття парламенту обладнали для роботи 368 нардепів та електронного голосування
колаж: glavcom.ua

Парламентарі зможуть продовжувати роботу з укриття за допомогою телефонів та ноутбуків

Верховна Рада презентувала альтернативний формат роботи парламенту під час повітряних тривог. Депутати зможуть продовжувати засідання з укриття та голосувати за допомогою електронної системи.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає «Главком».

Альтернативні робочі місця облаштували на мінус першому поверсі парламенту – у конференц-залі та приміщеннях довкола неї. Там встановили додаткові екрани, на яких депутати зможуть стежити за розглядом законопроєктів. Також передбачили окреме місце для роботи журналістів.

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За словами Стефанчука, новий формат розробили через збільшення кількості повітряних тривог у Києві. Раніше під час сигналу депутати припиняли роботу та переходили до укриття.

«Коли починається повітряна тривога, ми повинні перервати свою роботу і йти в укриття. Це забирає величезну кількість продуктивного часу, який Верховна Рада має витрачати на свою конституційну діяльність», – сказав спікер.

Він зазначив, що через тривалі та часті атаки може виникнути ризик паралічу роботи парламенту. Тому депутати матимуть можливість працювати з укриття без переривання засідання.

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Укриття парламенту обладнали для роботи 368 нардепів та електронного голосування
Фото: УНІАН, Суспільне Новини

Для голосування розробили електронну систему. Користуватися нею можна буде зі смартфона, ноутбука чи планшета. Під час презентації журналістам також дали змогу протестувати систему зі своїх телефонів.

Наразі в укритті облаштовано 368 місць. Водночас у Верховній Раді працюють 392 депутати, тому за потреби кількість місць планують збільшити.

Стефанчук наголосив, що голосування руками під час перебування в укритті не є варіантом, тому для парламентарів розробили саме електронний механізм. Очікується, що нову систему ще мають представити народним депутатам та після цього запустити її в роботу.

Раніше стало відомо, що апарат Верховної Ради України вживає додаткових заходів для забезпечення безперебійної роботи парламенту через постійні повітряні тривоги та зміну тактики російських повітряних атак. 

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Теги: укриття обстріл тривога Верховна Рада

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