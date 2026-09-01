Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)

Парламентарі зможуть продовжувати роботу з укриття за допомогою телефонів та ноутбуків

Верховна Рада презентувала альтернативний формат роботи парламенту під час повітряних тривог. Депутати зможуть продовжувати засідання з укриття та голосувати за допомогою електронної системи.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає «Главком».

Альтернативні робочі місця облаштували на мінус першому поверсі парламенту – у конференц-залі та приміщеннях довкола неї. Там встановили додаткові екрани, на яких депутати зможуть стежити за розглядом законопроєктів. Також передбачили окреме місце для роботи журналістів.

Як працюватиме парламент під час тривалих повітряних тривог?



Апарат Верховної Ради України створив можливість продовжувати пленарне засідання безпосередньо в укритті, розташованому в будівлі Верховної Ради.



У приміщенні облаштовані робочі місця для всіх народних депутатів.… pic.twitter.com/Fn9jL8FJg8 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 1, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

За словами Стефанчука, новий формат розробили через збільшення кількості повітряних тривог у Києві. Раніше під час сигналу депутати припиняли роботу та переходили до укриття.

«Коли починається повітряна тривога, ми повинні перервати свою роботу і йти в укриття. Це забирає величезну кількість продуктивного часу, який Верховна Рада має витрачати на свою конституційну діяльність», – сказав спікер.

Він зазначив, що через тривалі та часті атаки може виникнути ризик паралічу роботи парламенту. Тому депутати матимуть можливість працювати з укриття без переривання засідання.

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Укриття парламенту обладнали для роботи 368 нардепів та електронного голосування Фото: УНІАН, Суспільне Новини

Для голосування розробили електронну систему. Користуватися нею можна буде зі смартфона, ноутбука чи планшета. Під час презентації журналістам також дали змогу протестувати систему зі своїх телефонів.

Наразі в укритті облаштовано 368 місць. Водночас у Верховній Раді працюють 392 депутати, тому за потреби кількість місць планують збільшити.

Стефанчук наголосив, що голосування руками під час перебування в укритті не є варіантом, тому для парламентарів розробили саме електронний механізм. Очікується, що нову систему ще мають представити народним депутатам та після цього запустити її в роботу.

Раніше стало відомо, що апарат Верховної Ради України вживає додаткових заходів для забезпечення безперебійної роботи парламенту через постійні повітряні тривоги та зміну тактики російських повітряних атак.