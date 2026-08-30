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Новий міністр оборони оголосив принцип, за яким тепер проводитимуться закупівлі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Новий міністр оборони оголосив принцип, за яким тепер проводитимуться закупівлі
Євгеній Хмара пояснив, за яким принципом Міноборони закуповуватиме озброєння для війська
фото: Міноборони

Євгеній Хмара: «Критерієм має бути позиція Головнокомандувача»

Міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що під час закупівель для війська відомство орієнтуватиметься насамперед на потреби, визначені військовим командуванням. Про це Хмара повідомив під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами Хмари, головним принципом закупівель має стати придбання саме того озброєння та обладнання, якого потребують Сили оборони.

«Критерієм оцінки має бути позиція Головнокомандувача: якщо він визначає, які боєприпаси, дрони чи артилерійські системи потрібні війську, Міністерство оборони має забезпечити закупівлю і постачання», – наголосив міністр.

Хмара зазначив, що Міноборони та військове командування мають працювати як єдина команда. За його словами, спільна робота повинна охоплювати не лише лінію бойового зіткнення та діяльність Міноборони, а й рішення Верховної Ради, можливості українського оборонно-промислового комплексу, підтримку суспільства та допомогу міжнародних партнерів.

Посадовець також заявив, що відомство має бути відкритим до запитів військових. Ініціативи командирів та досвід підрозділів із фронту, за його словами, повинні якомога швидше доходити до рівня ухвалення рішень.

«Саме військові на місцях найкраще бачать, що потрібно змінити. Завдання Міністерства – чути ці сигнали і перетворювати їх на конкретні дії», – підсумував Хмара.

Нагадаємо, у березні тодішній міністр оборони Михайло Федоров оголосив про зміну підходу до закупівель безпілотників.

Передбачалося, що Генштаб за запитами підрозділів формуватиме перелік необхідних технічних характеристик, а рейтинг дронів на основі реальних бойових даних визначатиме, які саме БпЛА закуповуватимуть для військових.

21 серпня Міноборони вперше оголосило тендер на закупівлю далекобійних ударних дронів класу deep strike. Закупівлю проводять за затвердженими Міноборони тактико-технічними характеристиками.

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Теги: міністр Міноборони держзакупівлі тендер боєприпаси озброєння Євген Хмара Міноборони

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