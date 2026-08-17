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Румунія розкрила масштаби останніх атак РФ на українські порти

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Румунія розкрила масштаби останніх атак РФ на українські порти
Румунія зафіксувала понад 100 російських дронів біля свого кордону
фото: digi24.ro

Радари зафіксували понад сотню російських дронів під час семи атак лише за останні дні

Росія різко посилила удари по українських портах на Дунаї. За останні дні румунські військові зафіксували понад 100 російських безпілотників, які атакували портову інфраструктуру України сім разів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Digi24.

Виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце заявив, що останнім часом інтенсивність російських обстрілів українських портів на Дунаї сягнула піку.

За його словами, румунські військові радари фіксували значну кількість російських безпілотників поблизу повітряного простору країни. Водночас під час атак вони залишалися над територією України.

«Нещодавно обстріли українських портів на Дунаї сягнули піку. На радарах Міноборони поруч із румунським повітряним простором, але все ще в Україні, ми фіксували понад 100 дронів (...) які атакували українські порти на Дунаї сім разів за останні дні», – наголосив Міруце.

Виконувач обов'язків міністра оборони також підтвердив, що українська протиповітряна оборона змогла успішно знешкодити більшість російських безпілотників.

Водночас наслідки масованих атак можуть зачіпати й територію сусідньої Румунії. Уламки знищених дронів ще деякий час можуть потрапляти на румунський берег Дунаю та Чорного моря.

За словами Міруце, саме посилення російських ударів по українських портах стало причиною того, що випадки появи російських безпілотників у Румунії почастішали.

На тлі останніх подій він також звернув увагу на російську пропаганду, яка намагається переконувати людей у тому, що війни нібито немає. Міруце наголосив, що дії Росії демонструють протилежне: війна є «абсолютно реальною» та має наслідки безпосередньо для Румунії.

Румунія також планує посилити можливості для виявлення безпілотників, які летять на малих висотах. Це має відбутися після отримання замовленого озброєння в межах європейської програми SAFE.

За словами Міруце, нові засоби дозволять румунським військовим краще виявляти ворожі дрони. Водночас країні доведеться рідше піднімати в повітря авіацію та застосовувати дорогі ракети винищувачів для реагування на такі загрози.

Нагадаємо, 16 серпня над територією Румунії винищувач F-18 збив безпілотник, який, ймовірно, був російським. Речник штабу операції НАТО Мартін О’Доннелл повідомив, що розслідування інциденту триває, а остаточні висновки щодо походження апарата ще мають бути зроблені.

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Теги: Румунія дрон порт Одеса

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