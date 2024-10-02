На аукціоні продано 245 АЗС Коломойського. Власником стала маловідома компанія: деталі

Новий власник АЗС: Основна мета купівлі заправок – розвивати власну роздрібну мережу

Покупцем 245 автозаправних станцій (АЗС), які контролював раніше Ігор Коломойський, на аукціоні «Приватбанку» виявилася маловідома фірма «Макс енерго Ресурс» Ігоря Супруненка. Компанія почала займатися імпортом нафтопродуктів у 2022 році, про це розповів сам Супруненко для «Української правди».

У реєстрі власником фірми вказаний лише Супруненко, але сам він стверджує, що у цього бізнесу є декілька співвласників, не називаючи їх прізвищ.

«Макс енерго ресурс» почав займатися після початку війни. Тоді всі перекинулися на Європу (ЄС – ред). Ми налагодили логістичні ланцюги і з перших місяців великої війни почали займатися імпортом нафтопродуктів. Ми не входимо олігархічні групи. У нас кілька співвласників, але ми не причетні до жодної групи», – розповів підприємець.

Супруненко не відповів на запитання, які обсяги пального імпортує його компанія та звідки вдалося залучити кошти для придбання АЗС. Однак за словами бізнесмена, пальне вони беруть із Греції та Румунії.

«Зараз тривають певні юридичні процеси, у тому числі пов’язані з купівлею цих АЗС, тому сьогодні я не можу розкривати всі деталі», – сказав Супруненко.

Підприємець запевнив, що основна мета купівлі АЗС – розвивати власну роздрібну мережу. За словами Супруненка, на першому етапі планується запустити 55-60 заправок, другий етап передбачає запуск ще 50-60 АЗС.

«Максимум половина заправок – це те, що ми маємо запустити протягом наступного року. У запуск цього проєкту заплановано вкласти 1,2 мільярда гривень. Ми хочемо якнайшвидше (запустити першу заправку - ред), але все залежить від того, як швидко отримаємо погодження від Антимонопольного комітету. Воно може затягнутися до 2-3 місяців», – зазначив бізнесмен. Водночас близько 50 заправок розташовано на окупованій території, додав він.

Також Супруненко прокоментував ймовірність боротьби колишніх акціонерів, зокрема Ігоря Коломойського, за повернення цих заправок.

«Ризики завжди є, враховуючи те, що відбувається. В Ігоря Валерійовича особисто ми нічого не брали. Ми нікого не знаємо, ні з ким не спілкувались, не належимо до жодних олігархічних груп, просто пішли на торги і чесно відіграли. Що буде завтра? Ми про це не знаємо, ми ні від чого не застраховані. Чужого точно не брали, але за своє завжди будемо боротися», – наголосив бізнесмен.

Ігор Супруненко додав, що через декілька днів надасть усю детальну інформацію і її можна буде висвітлювати як таку, що підтверджена реєстраційними діями.

Нагадаємо, у справі колишнього власника групи «Приват» Ігоря Коломойського 26 вересня відбулося чергове засідання суду. У Шевченківському районному суді, зокрема, відбувся розгляд клопотання Коломойського про зміну йому запобіжного заходу із застави на домашній арешт або особисте зобовʼязання. Під час слухання, суддя Глянь Олексій Сергійович дуже довго спілкувався з підозрюваним та буквально випитував, яка б сума застави його влаштувала.

3 вересня 2023-го суд вперше обрав запобіжний захід для Коломойського: перебування під вартою з альтернативою застави понад 509 млн гривень. Утім, уже 15 вересня, після оголошення нової підозри, суд переобрав запобіжний захід і збільшив розмір застави Коломойському до 3 млрд 891 млн гривень. Після цього суд ще кілька разів продовжував тримання Коломойського під вартою і зменшував йому розмір застави.