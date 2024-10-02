Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

На аукціоні продано 245 АЗС Коломойського. Власником стала маловідома компанія: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На аукціоні продано 245 АЗС Коломойського. Власником стала маловідома компанія: деталі
Власник та засновник ТОВ «Макс Енерго Ресурс» Ігор Супруненко
фото з відкритих джерел

Новий власник АЗС: Основна мета купівлі заправок – розвивати власну роздрібну мережу

Покупцем 245 автозаправних станцій (АЗС), які контролював раніше Ігор Коломойський, на аукціоні «Приватбанку» виявилася маловідома фірма «Макс енерго Ресурс» Ігоря Супруненка. Компанія почала займатися імпортом нафтопродуктів у 2022 році, про це розповів сам Супруненко для «Української правди».

У реєстрі власником фірми вказаний лише Супруненко, але сам він стверджує, що у цього бізнесу є декілька співвласників, не називаючи їх прізвищ.

«Макс енерго ресурс» почав займатися після початку війни. Тоді всі перекинулися на Європу (ЄС – ред). Ми налагодили логістичні ланцюги і з перших місяців великої війни почали займатися імпортом нафтопродуктів. Ми не входимо олігархічні групи. У нас кілька співвласників, але ми не причетні до жодної групи», – розповів підприємець.

Супруненко не відповів на запитання, які обсяги пального імпортує його компанія та звідки вдалося залучити кошти для придбання АЗС. Однак за словами бізнесмена, пальне вони беруть із Греції та Румунії.

«Зараз тривають певні юридичні процеси, у тому числі пов’язані з купівлею цих АЗС, тому сьогодні я не можу розкривати всі деталі», – сказав Супруненко.

Підприємець запевнив, що основна мета купівлі АЗС – розвивати власну роздрібну мережу. За словами Супруненка, на першому етапі планується запустити 55-60 заправок, другий етап передбачає запуск ще 50-60 АЗС.

На аукціоні продано 245 АЗС Коломойського. Власником стала маловідома компанія: деталі фото 1

«Максимум половина заправок – це те, що ми маємо запустити протягом наступного року. У запуск цього проєкту заплановано вкласти 1,2 мільярда гривень. Ми хочемо якнайшвидше (запустити першу заправку - ред), але все залежить від того, як швидко отримаємо погодження від Антимонопольного комітету. Воно може затягнутися до 2-3 місяців», – зазначив бізнесмен. Водночас близько 50 заправок розташовано на окупованій території, додав він.

Також Супруненко прокоментував ймовірність боротьби колишніх акціонерів, зокрема Ігоря Коломойського, за повернення цих заправок.

«Ризики завжди є, враховуючи те, що відбувається. В Ігоря Валерійовича особисто ми нічого не брали. Ми нікого не знаємо, ні з ким не спілкувались, не належимо до жодних олігархічних груп, просто пішли на торги і чесно відіграли. Що буде завтра? Ми про це не знаємо, ми ні від чого не застраховані. Чужого точно не брали, але за своє завжди будемо боротися», – наголосив бізнесмен.

Ігор Супруненко додав, що через декілька днів надасть усю детальну інформацію і її можна буде висвітлювати як таку, що підтверджена реєстраційними діями.

Нагадаємо, у справі колишнього власника групи «Приват» Ігоря Коломойського 26 вересня відбулося чергове засідання суду. У Шевченківському районному суді, зокрема, відбувся розгляд клопотання Коломойського про зміну йому запобіжного заходу із застави на домашній арешт або особисте зобовʼязання. Під час слухання, суддя Глянь Олексій Сергійович дуже довго спілкувався з підозрюваним та буквально випитував, яка б сума застави його влаштувала. 

3 вересня 2023-го суд вперше обрав запобіжний захід для Коломойського: перебування під вартою з альтернативою застави понад 509 млн гривень. Утім, уже 15 вересня, після оголошення нової підозри, суд переобрав запобіжний захід і збільшив розмір застави Коломойському до 3 млрд 891 млн гривень. Після цього суд ще кілька разів продовжував тримання Коломойського під вартою і зменшував йому розмір застави. 

Читайте також:

Теги: нафта Ігор Коломойський АЗС пальне бізнесмен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навряд чи план Трампа сподобався нафтовим компаніям США
Чи зможе Трамп знизить ціну на нафту до $40 за барель?
12 вересня, 17:50
Резонансна нафтова угода з Угорщиною може стати прикладом для нового газового контракту з Азербайджаном?
Слідкуйте за руками. Російський газ перетворюється на азербайджанський… Війна і гроші
18 вересня, 12:32
Основні збитки «Укрзалізниці» формують якраз не вантажні перевезення, рентабельність яких у 2023 році становила плюс 27%, а пасажирські, збиток від яких у 2024 році може скласти 20 мільярдів гривень
Керівниця Асоціації видобувників оцінила наслідки підвищення залізничних тарифів
3 вересня, 12:10
Павло Дуров (ліворуч) зараз перебуває у Парижі, і очікує на суд
Затримання поліцією виявилося повною несподіванкою для Дурова – TF1
5 вересня, 07:31
Чиновник заперечив наявність конфлікту інтересів
Очільник Львівської ОДА відреагував на звинувачення у корупції
6 вересня, 19:34
Між Путіним та Лукашенком уже відбуваються тактичні конфлікти
Між Путіним та Лукашенком назріває конфлікт: білоруський опозиціонер назвав причину
8 вересня, 18:58
ЗМІ: Уряд Кіпру не знав, що Коломойський мав справу про ухилення від сплати податків у Росії
Кіпр визнав недійсним громадянство Ігоря Коломойського – ЗМІ
14 вересня, 23:28
У планах «Нова Енерджі» до кінця року – вийти на обсяги продажів до 1,5 млн тонн палива щомісяця
«Нова пошта» почала торгувати паливом
16 вересня, 12:38
Павло Дуров зараз перебуває у Парижі
Французький мільярдер сховав Павла Дурова у «таємних апартаментах»
27 вересня, 16:05

Бізнес

На аукціоні продано 245 АЗС Коломойського. Власником стала маловідома компанія: деталі
На аукціоні продано 245 АЗС Коломойського. Власником стала маловідома компанія: деталі
Податкова змінила правила гри для інтернет-провайдерів: як тепер працює ринок
Податкова змінила правила гри для інтернет-провайдерів: як тепер працює ринок
«Укрпошта» вигадала спосіб, як боротися з конкурентами на тлі зростання тарифів
«Укрпошта» вигадала спосіб, як боротися з конкурентами на тлі зростання тарифів
«Укрпошта» і «Нова пошта» оновили тарифи: що змінилося
«Укрпошта» і «Нова пошта» оновили тарифи: що змінилося
«Укрпошта» презентувала нову марку до Дня захисників та захисниць України (фото)
«Укрпошта» презентувала нову марку до Дня захисників та захисниць України (фото)
Керівник ДТЕК відзвітував про переговори з міжнародними партнерами у США
Керівник ДТЕК відзвітував про переговори з міжнародними партнерами у США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
32K
Серед підлітків у TikTok набирає популярності новий небезпечний тренд
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2024
15K
Навіщо Путін вирішив роздавати землі Криму
15K
Розстріл військовополонених на Донеччині: Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста
13K
Росія окупувала Вугледар – DeepState

Новини

Ізраїль ударив по об’єктах «Хезболли» та обстріл Харківщини: головне за ніч
Сьогодні, 07:50
Сонячно та до 21°C тепла: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 05:00
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона
Вчора, 22:38
Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Вчора, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua