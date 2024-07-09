ДБР повідомило про підозру мільярдеру Геннадію Боголюбову

Повідомляється, що Боголюбову інкримінують використання чужого паспорту для виїзду з України

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому співвласнику ПриватБанку Геннадію Боголюбову. Про це повідомила пресслужба ДБР та Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що йому інкримінують використання чужого паспорту для виїзду з України (частина третя статті 357 Кримінального кодексу України). Покарання за такий злочин – штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Також Боголюбова підозрюють за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон (частина друга статті 332 Кримінального кодексу України). Це суворіша стаття з покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

За версією слідства, 24 червня Боголюбов у супроводі свого близького родича виїхав у Польщу потягом Київ – Хелм, використавши для цього недійсний паспорт іншого громадянина України (який фізично перебуває в Україні).

Польським прикордонникам мільярдер надав вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Українського прикордонника, який перевіряв купе Боголюбова, затримали та заарештували з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Водночас пресслужба Боголюбова заперечує, що він порушував закон.

«Геннадій виїхав із країни як громадянин України із дотриманням всіх норм та законів. Правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей. Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, семеро дітей, п'ятеро з яких – неповнолітні», – йдеться у заяві пресслужби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один із засновників та власників Приватбанку, а також близький товариш Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов виїхав з України з підробленими документами. Про це пише «Українська правда», покликаючись на власні джерела в Офісі генпрокурора та бізнесових колах.

Відомо, що Боголюбов виїхав з України поїздом Київ – Хелм у ніч проти 24 червня. Одна з причин його виїзду з країни – можлива підозра бізнесмену від Бюро економічної безпеки у справі Приватбанку.

Як пише «УП», наразі Боголюбов перебуває в Австрії. Видання також зазначає, що правоохоронці затримали прикордонника, який погодив виїзд бізнесмена за кордон.

Цим подіям передували зміни в особистому житті Геннадія Боголюбова. Навесні ЗМІ повідомляли, що тодішня перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова народила від нього доньку. Журналісти навіть стверджували, що пара вже перебуває в офіційному шлюбі.

Хто такий Геннадій Боголюбов?

Він народився на Дніпропетровщині. У 90-х роках разом з Ігорем Коломойським вони стали співзасновниками найбільшого банку в Україні – Приватбанку. Станом на 2021 рік Боголюбов займав 5 сходинку в рейтингу найбагатших людей від Forbes. Тоді його статки оцінювали в $1,7 млрд доларів.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій Приватбанку. Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Після націоналізації Приватбанку Боголюбов та Коломойський стали об'єктами численних юридичних розслідувань, пов'язаних із виведенням коштів з банку та іншими фінансовими махінаціями.

До слова, Боголюбов потрапив до рейтингу найбагатших військового часу. Не потрапив у топ Ігор Коломойський, який минулого року посідав четверте місце, оскільки його позбавили громадянства України.