Лукашенко запропонував свою формулу миру між Україною та Росією (відео)

Самопроголошений президент Білорусі вважає, що Росія та Україна мають піти на переговори «без попередніх умов»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував оголосити перемир'я між Росією та Україною. Свою пропозицію він озвучив у зверненні до Національних зборів країни, повідомляють білоруські ЗМІ.

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«Ризикну запропонувати припинити бойові дії, перемир'я без права переміщення підрозділів та вогню», – заявив Олександр Лукашенко.

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Лукашенко заявив, що не розуміє, чому відбувається ця війна: мовляв, «і військові, і цивільні з одного і другого боку не розуміють, навіщо це все».

«Зусиллями Сполучених Штатів та їхніх сателітів у рідній нам країні розв'язана повномасштабна війна «до останнього українця» (цитую), внаслідок якої лише протягом року загинуло та покалічено близько півмільйона людей з обох боків. Мільйони стали біженцями. На горизонті в результаті замаячила третя «світова з ядерними пожежами», – побідкавсяЛукашенко.



Він заявив, що рішення для цього одне: переговори. Проти білоруський диктатор додав, що переговори мають бути без попередніх умов.

Нагадаємо, що скоро Лукашенко планує відвідати Путіна. Два диктатори обговорять розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусії.