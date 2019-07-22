Генпрокурор США заблокував частину звіту Мюллера у «російській справі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спецпрокурор США Роберт Мюллер

Генеральний прокурор Вільям Барр закрив чотири категорії інформації в оприлюдненій публічній версії доповіді Мюллера

Генеральний прокурор США Вільям Барр, призначений на посаду в адміністрації президента Трампа в лютому цього року, не дав оприлюднити чотири категорії даних на 448 сторінках звіту спецпрокурора Роберта Мюллера щодо «російської справи».

Про це пише американське видання The Hill перед запланованими на середу слуханнями спецпрокурора в Юридичному й Розвідувальному комітетах Палати представників США.

«Генеральний прокурор Вільям Барр закрив чотири категорії інформації в оприлюдненій публічній версії доповіді Мюллера, в тому числі матеріали великого журі, чутливу розвідувальну інформацію, деталі поточних розслідувань та інформацію, яка може порушувати конфіденційність «третіх осіб», - деталізує газета.

Очікується, що свідчення Роберта Мюллера можуть «пролити світло» та привернути увагу всієї країни на його розслідування, яке президент Трамп поспішив назвати доказом своєї невинуватості.

«Враховуючи наполягання Мюллера, що він говоритиме лише про питання, чітко обмежені його доповіддю, демократи, як очікується, зосередяться на деталях цього документа, включаючи контакти кампанії Трампа з Росією, а також докази потенційного перешкоджання правосуддю», - зазначає видання.

Раніше спецпрокурор США Роберт Мюллер, який вже завершив свої повноваження, дав офіційну згоду взяти особисту участь у слуханнях одразу у двох комітетах Палати представників.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що демократи в Конгресі не доб’ються його відставки через розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Раніше стало відомо, що офіс спецпрокурора США на чолі з Робертом Мюллером, який проводив розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, не міг висувати звинувачень проти чинного глави Білого дому, згідно з настановами мін'юсту.

Після цього Трамп зробив суперечливі заяви щодо втручання РФ у вибори президента США.

Наприкінці травня демократи у Конгресі США заговорили про імпічмент Трампа після виступу Мюллера.

Проте менше 10% членів Палати представників підтримують початок процедури імпічменту.

Джерело: Укрінформ