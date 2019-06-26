Втручання РФ у вибори в США: Мюллер погодився свідчити в Конгресі



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Спецпрокурор США Роберт Мюллер

Слухання заплановані у двох комітетах в один день – 17 липня

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який наприкінці минулого місяця завершив свої повноваження, дав офіційну згоду взяти особисту участь у слуханнях одразу у двох комітетах Палати представників.

Про це йдеться повідомляє CNN.

«Роберт Мюллер погодився свідчити публічно після виклику повістками до юридичного й розвідувального комітетів Палати представників», - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що слухання заплановані у двох комітетах в один день – 17 липня.

Юридичний комітет безпосередньо охоплює питання, пов'язані з діяльністю Міністерства юстиції, а також роботою офісу спецпрокурора США. Розвідувальний комітет Палати представників веде паралельні розслідування щодо втручання РФ у виборчі процеси в США й можливої обструкції правосуддю з боку президента Трампа.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що демократи в Конгресі не доб’ються його відставки через розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Раніше стало відомо, що офіс спецпрокурора США на чолі з Робертом Мюллером, який проводив розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, не міг висувати звинувачень проти чинного глави Білого дому, згідно з настановами мін'юсту.

Після цього Трамп зробив суперечливі заяви щодо втручання РФ у вибори президента США.

Наприкінці травня демократи у Конгресі США заговорили про імпічмент Трампа після виступу Мюллера.

Проте менше 10% членів Палати представників підтримують початок процедури імпічменту.