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    У світі

    Втручання РФ у вибори в США: Мюллер погодився свідчити в Конгресі

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    Спецпрокурор США Роберт Мюллер - Втручання РФ у вибори в США: Мюллер погодився свідчити в Конгресі
    Спецпрокурор США Роберт Мюллер

    Слухання заплановані у двох комітетах в один день – 17 липня

    Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який наприкінці минулого місяця завершив свої повноваження, дав офіційну згоду взяти особисту участь у слуханнях одразу у двох комітетах Палати представників.

    Про це йдеться повідомляє CNN.

    «Роберт Мюллер погодився свідчити публічно після виклику повістками до юридичного й розвідувального комітетів Палати представників», - зазначається в повідомленні.

    При цьому уточнюється, що слухання заплановані у двох комітетах в один день – 17 липня.

    Юридичний комітет безпосередньо охоплює питання, пов'язані з діяльністю Міністерства юстиції, а також роботою офісу спецпрокурора США. Розвідувальний комітет Палати представників веде паралельні розслідування щодо втручання РФ у виборчі процеси в США й можливої обструкції правосуддю з боку президента Трампа.

    Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що демократи в Конгресі не доб’ються його відставки через розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

    Раніше стало відомо, що офіс спецпрокурора США на чолі з Робертом Мюллером, який проводив розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, не міг висувати звинувачень проти чинного глави Білого дому, згідно з настановами мін'юсту.

    Після цього Трамп зробив суперечливі заяви щодо втручання РФ у вибори президента США.

    Наприкінці травня демократи у Конгресі США заговорили про імпічмент Трампа після виступу Мюллера.

    Проте менше 10% членів Палати представників підтримують початок процедури імпічменту.

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