Говорили про енергетичну підтримку: Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн

Політики також обговорили прогрес України на шляху до членства у Євросоюзі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, пише «Главком».

«Уже завтра буде опублікований щорічний звіт у межах Пакета розширення Євросоюзу – 2025. Обговорили прогрес України на шляху до членства у Євросоюзі, є всі підстави сподіватися на позитивний для нас результат», – написав президент.

Зеленський повідомив, що у розмові з фон дер Ляєн вони також обговорили енергетичну підтримку України.

«Урсула розповіла про координацію з різними інституціями й країнами та кошти, які спрямують на допомогу нашій енергетиці. Можуть бути дуже вагомі внески, і ми працюватимемо над їх збільшенням», – пише він.

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн домовилися, що команди вже цього тижня розпочнуть працювати над реалізацією всіх домовленостей, і узгодили спільні наступні контакти й кроки.

Нагадаємо, таблоїд Bild писав, що через російські удари було знищено до 60% газової інфраструктури України.

Журналісти наголошують, що окупанти роблять все, аби цієї зими Україна замерзла. Зокрема, росіяни систематично бомбардують вугільні електростанції, газосховища й підстанції.