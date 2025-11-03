Головна Країна Суспільство
Говорили про енергетичну підтримку: Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Офіс президента

Політики також обговорили прогрес України на шляху до членства у Євросоюзі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, пише «Главком».

«Уже завтра буде опублікований щорічний звіт у межах Пакета розширення Євросоюзу – 2025. Обговорили прогрес України на шляху до членства у Євросоюзі, є всі підстави сподіватися на позитивний для нас результат», – написав президент.

Зеленський повідомив, що у розмові з фон дер Ляєн вони також обговорили енергетичну підтримку України.

«Урсула розповіла про координацію з різними інституціями й країнами та кошти, які спрямують на допомогу нашій енергетиці. Можуть бути дуже вагомі внески, і ми працюватимемо над їх збільшенням», – пише він.

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн домовилися, що команди вже цього тижня розпочнуть працювати над реалізацією всіх домовленостей, і узгодили спільні наступні контакти й кроки.

Нагадаємо, таблоїд Bild писав, що через російські удари було знищено до 60% газової інфраструктури України. 

Журналісти наголошують, що окупанти роблять все, аби цієї зими Україна замерзла. Зокрема, росіяни систематично бомбардують вугільні електростанції, газосховища й підстанції.

Говорили про енергетичну підтримку: Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн
