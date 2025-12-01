Головна Країна Політика
Чи заборонено Єрмаку виїжджати з України? Прикордонники зробили заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Чи заборонено Єрмаку виїжджати з України? Прикордонники зробили заяву
Колишній очільник Банкової заявляв, що після звільнення з посади вирушить на фронт
фото: Офіс президента

Раніше депутат Гончаренко повідомив, що прикордонникам заборонено випускати Єрмака з України

Держприкордонслужба відмовилася розголошувати інформацію про те, чи заборонено колишньому керівнику Офісу президента виїжджати за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в коментарі «Укрінформу».

Демченко заявив, що не має права розголошувати інформацію щодо доручень уповноважених державних органів. «Прикордонне відомство не має права розголошувати подібну інформацію. Ми не даємо підтверджень чи спростувань ні по конкретних громадянах, ні по дорученням уповноважених державних органів, які можуть виконувати прикордонники відносно осіб під час прикордонного контролю», – каже він.

Нагадаємо, за кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Єрмак вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні. Тож він «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на фронт. Він не уточнив, коли і як планує це зробити.

Перед відставкою Андрія Єрмака звільнили з посади очільника Офісу президента. У нього провели обшуки НАБУ і САП. Офіційну причину не називали.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

Андрій Єрмак Держприкордонслужба кордон Операція «Мідас»

