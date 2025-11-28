Єрмак подав у відставку

Володимир Зеленський анонсував перезавантаження Офісу президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак йде у відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій», – каже він.

Глава держави заявив, що запускає перезавантаження Офісу президента. Він анонсував консультації з новим кандидатом посаду керівника Банкової. «Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки. З нашого боку помилок не буде. Наша робота триває. Наша боротьба триває»,– каже президент.

Нагадаємо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

❗️Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку , - Зеленський pic.twitter.com/DyqmCxb0JE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 28, 2025

Зокрема, НАБУ повідомило, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі будуть згодом. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зауважив, що обшуки пов’язані з операцією «Мідас». Згодом Єрмак прокоментував обшуки НАБУ.

До слова, Європейська комісія заявила, що обшуки у топ-посадовців свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні працюють.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.