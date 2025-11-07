Головна Світ Політика
Ненсі Пелосі йде у відставку з Конгресу США після 40-річної кар'єри

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: АР

Її політична кар'єра була позначена великими досягненнями та конфліктами, зокрема з Дональдом Трампом

Ненсі Пелосі, перша жінка, яка очолила Палату представників США, оголосила, що не балотуватиметься на наступний термін у 2026 році, завершуючи свою 40-річну політичну кар'єру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

85-річна політикиня, яка була вперше обрана до Конгресу в 1987 році, оголосила про своє рішення через два дні після того, як виборці Каліфорнії схвалили «Пропозицію 50», яка спрямована на перерозподіл виборчих округів і надає демократам додаткові місця в Палаті представників.

Пелосі заявила, що з «вдячним серцем» чекає на свій останній рік служби в Конгресі. Її політична кар'єра була позначена великими досягненнями та конфліктами, зокрема з президентом США Дональдом Трампом, якого вона двічі намагалася імпічментувати під час його президентства.

Відомо, що Пелосі була однією з ключових фігур у боротьбі за прогресивні реформи, зокрема, через її роботу над «Obamacare» – Законом про доступну медичну допомогу, який вона вважає своїм головним досягненням у політиці. Під її керівництвом Палата представників прийняла низку законодавчих актів, що стосуються прав жінок, захисту працівників та прав ЛГБТ-спільноти.

Неодноразові суперечки з Трампом, які включали публічні перепалки і навіть розірвання промови президента на очах у Конгресі, робили Пелосі фігурою, що викликала як обожнювання, так і критику. Вона залишалася на передньому плані навіть у складні часи, в тому числі після нападу на її чоловіка в 2022 році, коли радикальний правий активіст потрапив до її будинку і вдарив її чоловіка молотком.

Трамп не приховував своєї неприязні до Пелосі, назвавши її «злою» і вважаючи її керівництво однією з причин політичних труднощів у США.

До слова, Ненсі Пелосі  було відзначено орденом княгині Ольги III ступеня «за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американського міждержавного співробітництва, підтримку суверенної, незалежної та демократичної України».

Теги: кадрові зміни США Ненсі Пелосі відставка

