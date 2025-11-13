Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Після Орбана на українського президента «напав» підсанкційний Новинський

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Після Орбана на українського президента «напав» підсанкційний Новинський
У червні 2025 року ДБР повідомило про підозру Вадиму Новинському через несплату податків у розмірі 4 млрд грн
фото: Вадим Новинский/Facebook

Новинський, який втік за кордон, закликає до відставки Зеленського та розхитує ситуацію в країні

Народний депутат VII-IX скликань і підсанкційний олігарх Вадим Новинський, якого підозрюють у державній зраді, взявся розхитувати ситуацію в Україні. Так, він закликав до відставки Володимира Зеленського та висловив заклик до зміни влади в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Новинського у Facebook.

Меседжі Новинського з'явилися після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в «воєнній мафії» після скандалу в «Енергоатомі». Так, колишній куратор Російської православної церкви в Україні також вирішив використати операцію «Мідас», щоб посіяти ворожнечу в державі, що буде тільки на руку президенту країни-агресорки Володимиру Путіну. 

«Володимир Зеленський повинен покинути пост президента – головний висновок з останніх подій. Він втратив моральне право бути главою держави і верховним головнокомандувачем: в той час, коли солдати і мирні люди гинуть на війні, він і його команда, як виявилося, займалися відвертим мародерством», – йдеться у дописі.

Після Орбана на українського президента «напав» підсанкційний Новинський фото 1

Так, Новинський, який судиться з президентом через запроваджені персональні санкції, активно закликає до відставки Зеленського. 

Нагадаємо, у травні 2025-го відбувся новий виток скандалів довкола Новинського. Спочатку президент Володимир Зеленський звинуватив олігарха-втікача у передачі ультиматумів від глави Кремля Володимира Путіна щодо капітуляції України на початку вторгнення. У відповідь Новинський назвав слова Зеленського «грубим наклепницьким випадом». Проте відразу ж фактично підтвердив, що зв’язувався з низкою осіб РФ на початку повномасштабного вторгнення.

Після заочної перепалки із Зеленським Новинський дав інтерв’ю одіозному американському журналісту Такеру Карлсону, де знову сипав пропагандистськими кліше на кшталт «церковні гоніння» в Україні.

Останнім публічним виступом Новинського у липні стала його поява на Youtube-каналі підсанкційного блогера Олександра Шелеста, де олігарх захищав УПЦ МП.

Зазначимо, Віктор Орбан заявив, що в Україні викрито «воєнну мафіозну мережу», яка нібито пов’язана з президентом Володимиром Зеленським, і наголосив, що Угорщина не надсилатиме кошти країні через корупційний хаос. Орбан прокоментував корупційний скандал в українському «Енергоатомі» та розкритикував європейську фінансову підтримку Києва. За його словами, в Україні «зірвалася золота кришка», а викрита «воєнна мафія».

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Зокрема, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн. Також Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка (на «плівках» НАБУ він фігурує під псевдо Рокет).

Крім того, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до однієї з працівниць «бек-офісу з легалізації коштів «Енергоатому» Лесі Устименко та Ігорю Фурсенку на псевдо Рьошик.

Також Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для приватної підприємиці Людмили Зоріної – її взято під варту на 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі 12 мільйонів гривень. Зоріну підозрюють у причетності до схеми розкрадання коштів у компанії «Енергоатом».

Читайте також:

Теги: Вадим Новинський Володимир Зеленський Операція «Мідас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін захопив частину України і забере її, вважає Трамп
Трамп розповів, за якої умови Путін завершить війну
19 жовтня, 18:20
Президент назвав кількість росіян, які потрапили в полон у 2025 році
Скільки росіян потрапило в полон у 2025 році. Свіжі дані від Зеленського
28 жовтня, 13:17
Глава держави: «Кожен, хто будував «схеми» повинен отримати чітку процесуальну відповідь»
Зеленський про операцію «Мідас»: Вироки мають бути
10 листопада, 20:19
Операція «Мідас». Журналісти повідомили, хто отримав підозру від НАБУ (список)
Операція «Мідас». Журналісти повідомили, хто отримав підозру від НАБУ (список)
11 листопада, 21:20
За словами президента, Україна має більше морських дронів, ніж застосовує
Президент повідомив, яку зброю готова експортувати Україна
3 листопада, 20:39
Володимир Кудрицький підозрюється у шахрайстві
Президент прокоментував справу Кудрицького
7 листопада, 19:07
Справа про корупцію в енергетиці «Мідас»: НАБУ опублікувало прослушку
Справа про корупцію в енергетиці «Мідас»: НАБУ опублікувало прослушку
10 листопада, 12:07
Названо імена усіх фігурантів операції «Мідас», які отримали підозру від НАБУ
Сім фігурантів операції «Мідас». Досьє на кожного
Вчора, 11:08
Ріікка Пурра зробила заяву про корупцію в Україні
Фінляндія відреагувала на корупційний скандал в Україні
Сьогодні, 06:35

Суспільство

Після Орбана на українського президента «напав» підсанкційний Новинський
Після Орбана на українського президента «напав» підсанкційний Новинський
Олігарх Василь Хмельницький похвалився сином, який вирішив залишатися в Україні (фото)
Олігарх Василь Хмельницький похвалився сином, який вирішив залишатися в Україні (фото)
У Дніпрі мати учня розповіла про вчительку, яка поширювала російську пропаганду. Реакція міської ради
У Дніпрі мати учня розповіла про вчительку, яка поширювала російську пропаганду. Реакція міської ради
Чи можуть працівники ТЦК працювати у цивільному одязі? Офіційне роз'яснення
Чи можуть працівники ТЦК працювати у цивільному одязі? Офіційне роз'яснення
Екснардеп Томенко показав, на що витратив компенсацію, виграну в Євросуді з прав людини
Екснардеп Томенко показав, на що витратив компенсацію, виграну в Євросуді з прав людини
Зазнав смертельного поранення, прикриваючи побратимів. Згадаймо Олександра Мойсеєва
Зазнав смертельного поранення, прикриваючи побратимів. Згадаймо Олександра Мойсеєва

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua