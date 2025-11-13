Після Орбана на українського президента «напав» підсанкційний Новинський

У червні 2025 року ДБР повідомило про підозру Вадиму Новинському через несплату податків у розмірі 4 млрд грн

Новинський, який втік за кордон, закликає до відставки Зеленського та розхитує ситуацію в країні

Народний депутат VII-IX скликань і підсанкційний олігарх Вадим Новинський, якого підозрюють у державній зраді, взявся розхитувати ситуацію в Україні. Так, він закликав до відставки Володимира Зеленського та висловив заклик до зміни влади в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Новинського у Facebook.

Меседжі Новинського з'явилися після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в «воєнній мафії» після скандалу в «Енергоатомі». Так, колишній куратор Російської православної церкви в Україні також вирішив використати операцію «Мідас», щоб посіяти ворожнечу в державі, що буде тільки на руку президенту країни-агресорки Володимиру Путіну.

«Володимир Зеленський повинен покинути пост президента – головний висновок з останніх подій. Він втратив моральне право бути главою держави і верховним головнокомандувачем: в той час, коли солдати і мирні люди гинуть на війні, він і його команда, як виявилося, займалися відвертим мародерством», – йдеться у дописі.

Так, Новинський, який судиться з президентом через запроваджені персональні санкції, активно закликає до відставки Зеленського.

Нагадаємо, у травні 2025-го відбувся новий виток скандалів довкола Новинського. Спочатку президент Володимир Зеленський звинуватив олігарха-втікача у передачі ультиматумів від глави Кремля Володимира Путіна щодо капітуляції України на початку вторгнення. У відповідь Новинський назвав слова Зеленського «грубим наклепницьким випадом». Проте відразу ж фактично підтвердив, що зв’язувався з низкою осіб РФ на початку повномасштабного вторгнення.

Після заочної перепалки із Зеленським Новинський дав інтерв’ю одіозному американському журналісту Такеру Карлсону, де знову сипав пропагандистськими кліше на кшталт «церковні гоніння» в Україні.

Останнім публічним виступом Новинського у липні стала його поява на Youtube-каналі підсанкційного блогера Олександра Шелеста, де олігарх захищав УПЦ МП.

Зазначимо, Віктор Орбан заявив, що в Україні викрито «воєнну мафіозну мережу», яка нібито пов’язана з президентом Володимиром Зеленським, і наголосив, що Угорщина не надсилатиме кошти країні через корупційний хаос. Орбан прокоментував корупційний скандал в українському «Енергоатомі» та розкритикував європейську фінансову підтримку Києва. За його словами, в Україні «зірвалася золота кришка», а викрита «воєнна мафія».

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Зокрема, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн. Також Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка (на «плівках» НАБУ він фігурує під псевдо Рокет).

Крім того, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до однієї з працівниць «бек-офісу з легалізації коштів «Енергоатому» Лесі Устименко та Ігорю Фурсенку на псевдо Рьошик.

Також Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для приватної підприємиці Людмили Зоріної – її взято під варту на 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі 12 мільйонів гривень. Зоріну підозрюють у причетності до схеми розкрадання коштів у компанії «Енергоатом».