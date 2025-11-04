Головна Країна Політика
Зеленський привітав залізничників із професійним святом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава держави відзначив працівників «Укрзалізниці» орденами «За заслуги» ІІІ ступеня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент пообіцяв, що держава збільшить заробітні плати та програми підтримки «Укрзалізниці»

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників «Укрзалізниці» з професійним святом, відзначивши їх орденами «За заслуги» ІІІ ступеня та присвоївши почесне звання «Заслужений працівник транспорту України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

«Українська залізниця відновлюється після важких ударів, зберігає основні маршрути, забезпечує перевезення людей, наших громадян, та забезпечує перевезення вантажів. Тільки від початку цього року «Укрзалізниця» перевезла вже більш ніж 135 млн тонн вантажів, і більш ніж 90 % українських пасажирських потягів прибувають вчасно, чітко за розкладом навіть тоді, коли обставини надзвичайні через обстріли ворога», – зазначив глава держави.

Крім того, було здійснено понад 3650 рейсів медичних поїздів для порятунку поранених українських захисників, а також евакуації людей із територій бойових дій. Також працівники й працівниці «Укрзалізниці» виконують дипломатичну функцію – вони забезпечили понад 1100 поїздок іноземних лідерів і високопосадовців в Україну та територією країни.

Президент запевнив, що держава збільшить заробітні плати та програми підтримки «Укрзалізниці». «Фактично залізниця – це лінія захисту нашої держави, наших людей, нашого життя. Лінія, яка щодня під російськими ударами. На жаль, є втрати серед наших залізничників – 948 людей, із них 753 віддали своє життя заради всіх нас, заради України у складі Сил оборони», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, День залізничника – це професійне свято працівників залізничного транспорту. Раніше в Україні залізничники відзначали його в першу неділю серпня, але у 2002 році дата свята змінилася і стала фіксованою.

У воєнний час працівники залізниці виконують надзвичайно важливу та складну роботу – від початку війни «Укрзалізниця» евакуювала на захід України та за кордон кілька мільйонів українців. Завдяки злагодженій роботі Україну змогли відвідати світові знаменитості та політики. «Главком» зібрав найкрасивіші вітання та листівки на День залізничника у 2025 році.

Теги: Укрзалізниця Володимир Зеленський державні нагороди

