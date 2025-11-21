Головна Країна Події в Україні
Третя доба пошукових робіт у Тернополі, розмова Зеленського та Венса. Головне за 21 листопада

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи
фото: ДСНС Тернопільщини

Володимир Зеленський, віцепрезидент США Джей Ді Венс та міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл провели розмову

У Тернополі третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці удару РФ, вибух у Пересипському ТЦК Одеси, президент розкрив деталі розмови з Венсом та Дрісколлом. «Главком» склав добірку новин 21 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Третя доба пошуково-рятувальних робіт на місці удару РФ у Тернополі

У Тернополі триває розбір завалів після ворожого удару 19 листопада. Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні п`ятого-шостого поверхів, обстежуючи кожен метр – руками, інструментами, технікою.

Вибух у Пересипському ТЦК Одеси

На території Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси стався вибух. Внаслідок чого загинув чоловік, співробітник ТЦК отримав поранення.

Президент розкрив деталі розмови з Венсом та Дрісколлом

Сьогодні, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський, віцепрезидент США Джей Ді Венс та міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл провели розмову. Вона тривала майже годину.

Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

У День гідності та свободи президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності. Вони встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Зеленський зробив заяву щодо мирного плану

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз один з найважчих моментів української історії. За його словами, наразі Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. 

Трамп підтвердив дедлайн для України щодо мирного плану

Президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план. «У мене було багато дедлайнів, але якщо все йде добре, я схильний їх продовжувати. Але це четвер», – сказав Трамп.

Теги: Володимир Зеленський Джей Ді Венс Тернопіль війна ТЦК Дональд Трамп

