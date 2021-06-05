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    Суд визнав законним обрання Вірастюка народним депутатом

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    Дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі 87 правомірні &ndash; рішення суду - Суд визнав законним обрання Вірастюка народним депутатом
    Дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі 87 правомірні – рішення суду
    Фото: ukranews.com

    Велика палата Верховного Суду підтвердила правомірність дій і рішень ЦВК

    Велика палата Верховного суду визнала законним обрання Василя Вірастюка народним депутатом. Зокрема, орган скасував рішення від 23 травня, в якому йшлося про визнання протиправними дій Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів довиборів у Раду на 87-му окрузі.Про це йдеться в заяві на сторінці ЦВК у Facebook.

    «Дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі 87 правомірні, – рішення суду. Велика Палата Верховного суду скасувала рішення Верховного Суду від 23 травня», – ідеться в повідомленні.

    Як зазначили в ЦВК, Велика палата Верховного Суду підтвердила правомірність дій і рішень комісії. При цьому суд залишив у силі протокол ЦВК про результати виборів в ОВО №87 (і пункти 1-2 постанови Комісії від 19 травня 2021).

    Нагадаємо, у квітні ЦВК вже визнавав Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по 87 округу. Однак цей протокол згодом скасував Верховний суд, визнавши дії комісії протиправними.

    19 травня ЦВК після судової тяганини склала новий протокол про результати виборів народного депутата в окрузі № 87 і визнав Вірастюка нардепом, але 21 травня кандидат Олександр Шевченко оскаржив протокол у Верховному суді.

    23 травня Верховний Суд частково задовольнив позов Шевченка, зокрема, скасував протокол ЦВК від 19 травня.

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    Теги: ЦВК суд Facebook Олександр Шевченко Василь Вірастюк
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    Суд визнав законним обрання Вірастюка народним депутатом