Ще одна європейська країна закликала своїх громадян покинути Україну через можливі бойові дії

Звернення було ухвалене після спільної наради урядовців країни

Штат посольства Греції у Києві скорочено до необхідного

Міністерство закордонних справ Греції закликало своїх громадян негайно покинути території України через загрозу повномасштабного російського вторгнення. Відповідна заява МЗС країни опублікована на сайті установи.

Керівництво країни вирішило адресувати своїм громадянам відповідне звернення після спільної наради урядовців за участі очільника МЗС Нікоса Дендіаса, а також міністрів оборони й освіти. Водночас держава планує посилити штат генерального консульства в Маріуполі.

«Штат посольства у Києві скоротився до необхідного. Міністерство закордонних справ категорично не рекомендує їхати в Україну й водночас рекомендує громадянам Греції, які перебувають у країні, негайно її покинути», – йдеться у зверненні.

Грекам, які досі не виїхали з України, рекомендують негайно повідомити свої контактні дані посольству в Києві.

Нагадаємо, за останні тижні Міністерства закордонних справ низки країн закликали своїх громадян покинути територію України через небезпеку повномасштабного військового вторгнення РФ.

Зокрема, відповідні звернення опублікували МЗС Великої Британії, Австралії, Данії, Норвегії, Нідерландів, Чорногорії, Латвії, Естонії, Північної Македонії, Нової Зеландії та Ізраїлю.

МЗС Японії, Південної Кореї, Нідерландів і Франції робили такі заяви ще раніше.

Також нагадаємо, що 14 лютого Польща зробила заяву щодо евакуації дипломатів.

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