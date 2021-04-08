«Із занепокоєнням стежимо». В Австрії прокоментували переміщення військ Росії до кордонів з Україною

Австрія очікує, що сторони будуть прагнути до мирного врегулювання конфлікту

Австрія стежить за повідомленнями про зростаючу кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу обговорять на найближчій зустрічі ситуацію, пов’язану з із загостренням ситуації на Сході України та переміщенням військ РФ, заявили «Укрїнформу» у Міністерстві європейських та міжнародних справ Австрії.

«Ми із занепокоєнням стежимо за повідомленнями про зростаючу кількість порушень режиму припинення вогню та переміщення військ. Міністри закордонних справ ЄС розглянуть розвиток ситуації в Україні на наступній зустрічі», – повідомили в австрійському МЗС у відповідь на питання щодо переміщення військ ЗС РФ біля кордонів України та порушення перемир’я на Сході.

У зовнішньополітичному відомстві Австрії також вказали на очікування, що «сторони будуть прагнути до мирного врегулювання конфлікту та утримаються від будь-яких провокацій».

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що візьме участь у засіданні глав МЗС країн ЄС, запланованої на 19 квітня.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася. 8 квітня президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Донбасі, він відвідає передові позиції.

Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

З минулого тижня США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів. Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.