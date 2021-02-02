«Слуга народу» розгляне питання виключення Дубінського з партії

Нардеп Олександр Дубінський вже вилетів з фракції «Слуга народу», а тепер може залишитися і без партії

Олександр Дубінський є керівником партійного осередку в Київської області

Народна депутатка від партії «Слуга народу» Ірина Верещук повідомила, що на зборах полтсили буде розглянуто питання членства нардепа Олександра Дубінського.

«Я підходила щодо цього до керівника партії Олександра Корнієнка. Найближчим часом будуть відбуватися збори членів партії. Він (Дубінський, – ред) є керівником організації Київської області, й це питання теж буде вирішуватися», – заявила Верещук у ефірі каналу ICTV.

Вона також зазначила, що не вірить в те, що монобольшість у Верховній Раді припинить своє існування через вихід ряду депутатів із фракції.

Як відомо, парламентська фракція «Слуга народу» на своєму засіданні в понеділок проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського.

Сам Дубінський назвав «чистим фарсом» голосування за його виключення з фракції «Слуга народу», яке підтримали 198 нардепів.

Нагадаємо, 11 січня до санкційного списку Мінфіну США потрапили Олександр Дубінский, екс-нардеп Олександр Онищенко та ще п’ять соратників народного депутата Андрія Деркача, якого було внесено туде ще у 2020 році.

Американська влада пояснила, що всі вони були частиною російської мережі зовнішнього впливу.

У розпал президентської кампанії у США Деркач оприлюднив записи, на яких, як стверджувалося, нібито записані переговори п’ятого президента України Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом Джо Байденом, а також з главою Кремля Володимиром Путіним.

Дубінський був одним з ініціаторів створення у зв’язку з цим тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Через кілька днів після введення санкцій перестав працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг. А 28 січня Youtube заблокував канал Дубінського із понад 300 тис. підписниками.

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського за двома статтями.

Крім того, Нацбанк попередив фінустанови про ризики співпраці з Дубінським. 22 січня Дубінський повідомив у Facebook, що в Монобанку йому запропонували закрити рахунок.