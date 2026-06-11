Франція допоможе захистити українське небо: подробиці від Федорова

Україна розраховує на радари та ракети Aster-30

Міністр оборони України Михайло Федоров провів переговори з міністеркою Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен щодо посилення української протиповітряної оборони. Про це Федоров повідомив у Telegram, пише «Главком».

За його словами, сторони обговорили ключові напрями співпраці для зміцнення захисту українського неба вже цього року. Одним із пріоритетів є пришвидшення закупівлі радарів для систем ППО.

«Вони є критично важливим складником протиповітряної оборони та підвищують ефективність виявлення повітряних загроз», – наголосив міністр.

Окрему увагу під час розмови приділили ракетам Aster-30, які Україна розглядає як один із термінових пріоритетів для посилення протиповітряної оборони. Також сторони обговорили подальшу співпрацю у сфері антибалістичного захисту та спільні кроки для підвищення обороноздатності України.

Крім того, Федоров і Вотрен порушили питання локалізації виробництва французького озброєння в Україні та реалізації спільних оборонно-промислових проєктів.

«Наше завдання – спрямовувати ресурси партнерів на рішення, які дають найбільший результат для захисту українського неба та посилення Сил оборони», – зазначив глава Міноборони.

Федоров також подякував Франції за послідовну підтримку України та принципову позицію щодо протидії російському тіньовому флоту.

До слова, Українська компанія Fire Point провела успішні випробування нової ракети-перехоплювача FP-7.x, яку розробляють як дешевшу альтернативу американським ракетам для систем Patriot.

Нагадаємо, Міністерство оборони України надало право на створення приватних груп протиповітряної оборони 30 компаніям.