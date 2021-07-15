Шмигаль вніс до парламенту кандидатуру на посаду глави МВС

Подання внесено за пропозицією фракції «Слуга народу»

До Верховної Ради внесли подання про кандидатуру Дениса Монастирського на посаду очільника МВС. Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин.

«Денис Шмигаль неочікувано вніс кандидатуру Дениса Монастирського на посаду очільника МВС», – зазначив він.

Подання внесено за пропозицією фракції «Слуга народу».

Як повідомлялося, «слуги» зібрали 226 голосів для призначення Монастирського головою МВС.

Ймовірно завтра, 16 липня, у Раді розглядатимуть призначення нового міністра внутрішніх справ.

Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву на звільнення 13 липня. Однак у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро нардепів.

13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

До слова, очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.