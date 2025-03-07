Жінки очолюють кожен третій бізнес в Україні: які сфери лідирують

Найбільше директорок у прифронтових областях: у 37% компаній на Донеччині, 35% бізнесів на Херсонщині та 34% – на Луганщині

Серед нових бізнесів найбільш помітний приріст директорок в айті

Директорами нових компаній в Україні все частіше стають жінки. Найбільше таких компаній у прифронтових областях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Опендатабот.

Змінюються також і сфери бізнесів, де запитані жінки: так, за рік суттєво побільшало директорок айті компаній, сільгосп сфери та будівельних бізнесів. Загалом наразі кожен третій український бізнес очолюють жінки.

Наразі жінки-директори переважають у таких сферах, як:

освіта – 70% жінок на чолі компаній,

державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування – 58%;

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – 58%;

туризм – 57%.

У сфері айті, яка раніше вважалась «чоловічою», в нових компаній все частіше на чолі стають жінки: за рік нових компаній із директорками побільшало на 69%. На 25% побільшало очільниць бізнесу у сільськогосподарській сфері та на 17% – у компаніях, що займаються будівництвом.

Найбільше директорок у прифронтових областях: у 37% компаній на Донеччині, 35% бізнесів на Херсонщині та 34% – на Луганщині. Також суттєво побільшало директорок на Полтавщині – +24%, Хмельниччині – +18%, та +11% на Київщині.

графіка: Опедатабот

Топ-10 найбільших українських компаній, якими керують жінки:

«Окко-Експрес» – 74,8 млрд грн – торгівля паливом;

Компанія «Окко-Бізнес» – 27,3 млрд грн – торгівля паливом;

«АВ Метал Груп» – 21,9 млрд грн – торгівля металами та рудами;

Компанія «Європлюс» – 14,2 млрд грн – роздрібна торгівля;

«Ашан» – 10,1 млрд грн – роздрібна торгівля;

«Трейд Енерджі Солюшн» – 9,6 млрд грн – торгівля паливом;

«Експансія» – 5,5 млрд грн – роздрібна торгівля;

«Анвітрейд» – 4,1 млрд грн – торгівля паливом;

Українська нафтотрейдінгова компанія – 3,4 млрд грн – торгівля паливом;

«Клуб чіпсів» – 3 млрд грн – перероблення та консервування картоплі.

графіка: Опедатабот

Загалом наразі жінки очолюють близько 449 тис. українських бізнесів – це майже кожна третя компанія. Від початку повномасштабного вторгнення частка жінок-директорок стабільно зростає.

Нагадаємо, у Музеї історії міста Києва відкрилась виставка «Хто вам сказав, що я слабка?». Експозиція поділена на кілька блоків. Кожен із них репрезентує певний етап трансформації жінки, а зібрані в ньому роботи метафорично демонструють цей шлях. Про це інформує «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва.

Внутрішній світ жінок, їхні емоції, почуття, мрії через різні форми, стилі, напрями мистецтва досліджують українські митці Роман Сельський, Тетяна Яблонська, Микола Новіков, Олександр Ройтбурд, Людмила Морозова, Степан Хвиля, Василь Кричевський, Олександр Архипенко.

До слова, Рачел Каур працює майстром управління у фінансовому відділі компанії AirAsia. Майже щодня вона здійснює переліт в 800 км, щоб дістатися свого офісу в Сепанзі, неподалік Куала-Лумпура (Малайзія). Про це пише «Главком» із посиланням на Airlive.

Рачел, що живе в Пенангу, щодня літає на роботу, починаючи свій день о 4-й ранку, щоб встигнути на рейс о 5:55. Політ триває лише 30-40 хвилин, але для неї цей час стає важливим моментом для роздумів, молитви та насолоди природою за вікном.