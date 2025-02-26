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Екснардепка Кормишкіна засвітилася у сукні вартістю понад $2,5 тисячі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ірина Кормішкіна змінила аватарку у Facebook
фото: Ірина Кормишкіна/Facebook

Кормишкіна показалася у блакитній сукні відомого бренду Alaïa

Колишня народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Кормишкіна, яку підозрюють у незаконному збагаченні, показалася у сукні вартістю понад $2,5 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на її сторінку у Facebook.

Після того, як Верховна Рада підтримала припинення її повноважень, Кормишкіна змінила аватарку у соцмережах. На фото вона позує у блакитній сукні. Ймовірно, це вбрання відомого бренду Alaïa. Вартість плаття, за даними Beyondstyle, складає $2550.

Екснардепка Кормишкіна засвітилася у сукні вартістю понад $2,5 тисячі фото 1
колаж: glavcom.ua
Alaïa – легендарний паризький дім моди заснований у 1980-х роках дизайнером Аззедіном Алайа. Фірмовий скульптурний крій, особливий підхід до створення лекал, безмежні інтерпретації силуетів – унікальний почерк Alaïa.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

За відповідне рішення проголосували 246 народних обранців. Кормишкіну може замінити у Раді один з кандидатів, що йдуть наступними в партійному списку: Інна Сверба, Сергій Мельник або Юлія Палійчук, яка за словами Железняка, вже відмовилась від можливості.

Згодом Ірина Кормишкіна повідомила, що 25 лютого відпрацювала свій останній день у парламенті. За її словами, під тиском обставин, вона ухвалила єдине правильне рішення, яке дозволяє жінці залишатися вірною своїм принципам – скласти депутатські мандати.

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Теги: гроші партія Слуга народу мода підозра

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