  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    У смартфонах з’явиться цифровий паспорт вакцинації від Covid-19. Як це працюватиме

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Цифрові сертифікати вакцинації у смартфоні: Google готує нову функцію / Фото: pcmag - У смартфонах з’явиться цифровий паспорт вакцинації від Covid-19. Як це працюватиме
    Цифрові сертифікати вакцинації у смартфоні: Google готує нову функцію / Фото: pcmag

    Цифровий паспорт вакцинації буде вбудовано в операційну систему Andriod

    В операційній системі Android з'явиться підтримка цифрових паспортів вакцинації. Це означає, що користувачі зможуть зберігати дані про вакцинацію від COVID-19 на своєму смартфоні, отримувати до них доступ в будь-який час і надавати цю інформацію, наприклад, у вигляді QR-кодів на запит, повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

    Для реалізації функції на рівні країни буде необхідно, щоб медичні організації або уряд використовували систему Google для публікації результатів вакцинації в цифровому вигляді. Зараз ця функція запускається в США, проте незабаром з'явиться і в інших країнах, список яких Google поки не озвучила.

    Паспорт вакцинації в Android-смартфоні
    Паспорт вакцинації в Android-смартфоні

    Над цифровими паспортами працюють й в Україні. Нещодавно у Міністерстві цифрової трансформації показали, як виглядає Covid-сертифікат на порталі державних послуг «Дія», та розповіли, як влаштоване бета-тестування такої послуги.

    В міністерстві пояснили, що бета-тест, який розпочався 1 липня, – це пробна версія застосунку, яка доступна не для всіх користувачів. На ній певна кількість відібраних людей тестує, як все працює і потім дає свій фідбек.

    Щоб отримати таку версію застосунку, потрібно зареєструватися на сайті «Дія». Станом на 16:00 2 червня заявки подали уже понад майже 17 тисяч людей. Далі всім, хто зареєструвався, протягом 48 годин на е-пошту має надійти лист з інструкцією, як отримати «Дію» для тестування. Для iOS та Android інструкції будуть різними.

    Нагадаємо, 2 липня уряд ухвалив постанову щодо впровадження Covid-сертифікатів – цифрових документів, які підтверджуватимуть статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від Covid-19.

    Читайте також:
    Теги: Google Міністерство цифрової трансформації України коронавірус Android
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У смартфонах з’явиться цифровий паспорт вакцинації від Covid-19. Як це працюватиме