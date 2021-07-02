У смартфонах з’явиться цифровий паспорт вакцинації від Covid-19. Як це працюватиме

Цифровий паспорт вакцинації буде вбудовано в операційну систему Andriod

В операційній системі Android з'явиться підтримка цифрових паспортів вакцинації. Це означає, що користувачі зможуть зберігати дані про вакцинацію від COVID-19 на своєму смартфоні, отримувати до них доступ в будь-який час і надавати цю інформацію, наприклад, у вигляді QR-кодів на запит, повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Для реалізації функції на рівні країни буде необхідно, щоб медичні організації або уряд використовували систему Google для публікації результатів вакцинації в цифровому вигляді. Зараз ця функція запускається в США, проте незабаром з'явиться і в інших країнах, список яких Google поки не озвучила.

Паспорт вакцинації в Android-смартфоні

Над цифровими паспортами працюють й в Україні. Нещодавно у Міністерстві цифрової трансформації показали, як виглядає Covid-сертифікат на порталі державних послуг «Дія», та розповіли, як влаштоване бета-тестування такої послуги.

В міністерстві пояснили, що бета-тест, який розпочався 1 липня, – це пробна версія застосунку, яка доступна не для всіх користувачів. На ній певна кількість відібраних людей тестує, як все працює і потім дає свій фідбек.

Такий вигляд мають українські COVID-сертифікати в «Дії» — наразі їх тестують. Протягом двох днів ці документи отримають понад 16 тисяч людей.



Відео: Міністерство цифрової трансформації України pic.twitter.com/XWLDkHOLwo — hromadske (@HromadskeUA) July 2, 2021

Щоб отримати таку версію застосунку, потрібно зареєструватися на сайті «Дія». Станом на 16:00 2 червня заявки подали уже понад майже 17 тисяч людей. Далі всім, хто зареєструвався, протягом 48 годин на е-пошту має надійти лист з інструкцією, як отримати «Дію» для тестування. Для iOS та Android інструкції будуть різними.

Нагадаємо, 2 липня уряд ухвалив постанову щодо впровадження Covid-сертифікатів – цифрових документів, які підтверджуватимуть статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від Covid-19.