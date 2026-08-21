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Зеленський підтвердив ураження НПЗ у Пермі за 1,6 тис. км від кордону України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський підтвердив ураження НПЗ у Пермі за 1,6 тис. км від кордону України
Сили оборони атакували низку об'єктів РФ
фото: скриншот з відео

Президент: Продовжуємо нашими далекобійними санкціями повертати наслідки війни туди, звідки вона прийшла

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Пермі та інших об'єктах РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Продовжуємо нашими далекобійними санкціями повертати наслідки війни туди, звідки вона прийшла. Цієї ночі наші дипстрайки уразили НПЗ у Пермі на відстані понад 1600 кілометрів від кордону та військовий аеродром «Маринівка» у Волгоградському регіоні. Є результати і в акваторії Чорного моря», – зауважив глава держави.

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Також Зеленський наголосив, що є підтверджені результати попередніх ударів. «На аеродромі «Ахтубінськ» пошкоджено російський літак Су-34. Відстань – близько 600 кілометрів від лінії фронту. А в Приморсько-Ахтарську, за майже 180 кілометрів, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, якими росіяни бʼють по наших людях», – зазначив він.

Нагадаємо, 21 серпня дрони атакували у Пермі нафтопереробний завод. «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» є одним із ключових активів компанії «Лукойл» та входить до числа найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Його проєктна потужність становить 13,1 млн тонн нафти на рік, що робить завод одним із найбільших НПЗ країни.

Раніше підрозділи Сил оборони України 19 серпня та в ніч проти 20 серпня уразили нафтопереробний завод «Танеко» у Татарстані та нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї РФ. Ступінь завданих підприємствам збитків уточнюється.

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Теги: Володимир Зеленський війна росія

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