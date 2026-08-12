Росія визнала «екстремістською» пісню української співачки
Росіянам не сподобалася пісня зі згадкою про них
Одну з композицій української співачки Fiinka в Росії внесли до списку «екстремістських матеріалів». Цим виконавиця поділилася на своєму акаунті платформи Threads, розповідає «Главком».
Так, пісню співачки Fiinka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, у РФ вважають «екстремістською». Зірка опублікувала скриншот із документа, де зазначено, що 11 серпня на підставі рішення Приморського крайового суду її пісню було внесено до списку «екстремістських матеріалів».
«Музичну композицію «Бий москаля (Бей москаля)» музичної виконавиці під творчим псевдонімом Fiinka, тривалістю 2 хвилини 34 секунди, яка починається і закінчується словами «А я з дитинства ненавиджу москалів... І най Бог помагає!» – йдеться у повідомленні.
Росіянам не сподобався текст пісні Fiinka, однак авторка композиції відреагувала на новину з гумором. «Та не може бути», – написала Ірина Вихованець, доповнивши свій коментар смішним емодзі.
Українці в коментарях підтримали співачку та навіть привітали її з новим «досягненням»:
- «Це, звісно, не Греммі, але все одно сердечно вітаю».
- «Як то кажуть, вітаю з черговим досягненням!»
- «Ну це прям привід для гордості, я вважаю. Вітаю».
- «О. А я не чув ще. Дякую Приморському крайовому суду за рекомендацію».
- «То все ж таки вони визнають, що вони москалі, а не росіяни…»
- «Файно, файно! Нехай всю пісню їм перекладуть, цивіліти в лапки».
Нагадаємо, у Білорусі режим диктатора Олександра Лукашенка визнав «екстремістською» українську пісню «Батько наш – Бандера, Україна – мати».
До слова, у центрі Санкт-Петербурга сотні людей зібралися навколо вуличних музикантів і разом виконали пісню «Кооператив «Лебединое озеро» російського репера Noize MC (Івана Алєксєєва), яку влада РФ визнала «екстремістською». Слова пісні – «Де ви були вісім років? Я хочу дивитися балет, нехай лебеді танцюють. Нехай твій дід тремтить від страху за своє «Озеро»» – люди співали російською просто посеред вулиці.
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