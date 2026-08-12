Росія визнала «екстремістською» пісню української співачки

Росіянам не сподобалася пісня зі згадкою про них

Одну з композицій української співачки Fiinka в Росії внесли до списку «екстремістських матеріалів». Цим виконавиця поділилася на своєму акаунті платформи Threads, розповідає «Главком».

Так, пісню співачки Fiinka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, у РФ вважають «екстремістською». Зірка опублікувала скриншот із документа, де зазначено, що 11 серпня на підставі рішення Приморського крайового суду її пісню було внесено до списку «екстремістських матеріалів».

фото: скриншот Threads

«Музичну композицію «Бий москаля (Бей москаля)» музичної виконавиці під творчим псевдонімом Fiinka, тривалістю 2 хвилини 34 секунди, яка починається і закінчується словами «А я з дитинства ненавиджу москалів... І най Бог помагає!» – йдеться у повідомленні.

Росіянам не сподобався текст пісні Fiinka, однак авторка композиції відреагувала на новину з гумором. «Та не може бути», – написала Ірина Вихованець, доповнивши свій коментар смішним емодзі.

Українці в коментарях підтримали співачку та навіть привітали її з новим «досягненням»:

«Це, звісно, не Греммі, але все одно сердечно вітаю».

«Як то кажуть, вітаю з черговим досягненням!»

фото: скриншот Threads

«Ну це прям привід для гордості, я вважаю. Вітаю».

«О. А я не чув ще. Дякую Приморському крайовому суду за рекомендацію».

фото: скриншот Threads

«То все ж таки вони визнають, що вони москалі, а не росіяни…»

фото: скриншот Threads

«Файно, файно! Нехай всю пісню їм перекладуть, цивіліти в лапки».

Нагадаємо, у Білорусі режим диктатора Олександра Лукашенка визнав «екстремістською» українську пісню «Батько наш – Бандера, Україна – мати».

До слова, у центрі Санкт-Петербурга сотні людей зібралися навколо вуличних музикантів і разом виконали пісню «Кооператив «Лебединое озеро» російського репера Noize MC (Івана Алєксєєва), яку влада РФ визнала «екстремістською». Слова пісні – «Де ви були вісім років? Я хочу дивитися балет, нехай лебеді танцюють. Нехай твій дід тремтить від страху за своє «Озеро»» – люди співали російською просто посеред вулиці.