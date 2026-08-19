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Wildberries згорів на 500 млрд. Путін каже: нічого критичного

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Wildberries згорів на 500 млрд. Путін каже: нічого критичного
Путін визнав, що атаки України шкодять РФ
колаж: glavcom.ua

Президент держави-агресорки визнав шкоду від атак України по інфраструктурі РФ, але применшує наслідки

Російський дикатор Володимир Путін визнав, що українські атаки по об'єктах на території Росії завдають країні шкоди. Водночас він стверджує, що удари нібито не призводять до критичних наслідків. Про це Путін заявив під час засідання Ради зі стратегічного розвитку та національних проєктів, повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Очільник Кремля визнав, що після українських атак пошкоджені логістичні та складські потужності РФ доведеться відбудовувати, зокрема за участю держави. Водночас Путін спробував применшити масштаби наслідків. «Атаки України на об'єкти в Росії завдають шкоди, але критичних наслідків від них немає», – заявив він.

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Диктатор доручив російському уряду ухвалити програму відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів. За його словами, відбудовувати їх необхідно «на якісно новому рівні». Водночас російський диктатор переконує, що торговельна інфраструктура РФ нібито продовжує працювати «ефективно та стійко», попри атаки.

Під час засідання Путін також оцінив економічну ситуацію в Росії як «скромну, але позитивну», хоча останні дані навпаки свідчать про проблеми у російському банківському секторі.

Нагадаємо, після серії атак Wildberries втратив близько третини своїх складських потужностей. За наведеними The Moscow Times оцінками, на складах маркетплейсу згоріли товари на 445–507 млрд рублів. Асоціація постачальників товарів для торгівлі на електронних майданчиках оцінювала втрати продавців ще вище – у 600–700 млрд рублів.

При цьому прямі збитки самого Wildberries оцінюють у 147–223 млрд рублів. З урахуванням демонтажу пошкоджених об'єктів, вивезення відходів та рекультивації територій ця сума може зрости до 278 млрд рублів. 

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Теги: росія Wildberries путін росіяни війна

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