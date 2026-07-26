Російський диктатор скасував головний військово-морський парад

Репетиція параду перед святкуванням Дня Військово-морського флоту Росії в Санкт-Петербурзі 25 липня 2024 року

Парад замінили концертами та заходами пам’яті

Президент Росії Володимир Путін знову скасував головний військово-морський парад до Дня ВМФ, який традиційно проходить у Санкт-Петербурзі. Причиною стали побоювання можливого замаху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Express.

Замість параду в Санкт-Петербурзі та Кронштадті запланували концерти, музейні заходи й пам’ятні церемонії. Також не відбудуться урочистості в інших ключових військово-морських портах Росії – на Балтійському, Чорному й Азовському морях, а також в Арктиці та на Тихому океані.

Рішення про скасування ухвалили після червневих ударів України по Кронштадту, де розташована головна база Балтійського флоту РФ.

«Путін не впевнений у своїй протиповітряній обороні, і він щодня стикається з успіхами України у влучанні в цілі глибоко всередині Росії», – ідеться у матеріалі.

Замість особистої участі в заходах Путін звернувся до військових моряків із відеозверненням, записаним у своєму кабінеті.

У промові російський лідер заявив, що військово-морські сили продовжують посилювати свої можливості, зокрема морську складову ядерної тріади, а також нарощують будівництво бойових кораблів і модернізацію озброєння.

Торік головний військово-морський парад також скасували з міркувань безпеки. Водночас цього року парад до Дня перемоги в Москві відбувся після того, як Україна погодилася не завдавати по ньому ударів.

День військово-морського флоту – це національне свято в Росії, яке відзначається в останні вихідні липня. З 2017 до 2024 року в цей день проводився головний військово-морський парад у Балтійському морі біля берегів Санкт-Петербурга. У його рамках президент Путін проводив огляд військових кораблів, на якому були присутні кораблі інших флотів Росії. Історично на параді також були присутні кораблі та представники інших країн. У 2024 році головний військово-морський парад РФ провели у скороченому масштабі, а у 2025-му – скасували – найімовірніше, через проблеми щодо захисту сил.

Нагадаємо, 3 червня українські сили успішно уразили фрегат Балтійського флоту РФ «Бойкий» проєкту «Стерегущий», який перебував у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга. Після низки українських ударів по військових об'єктах і кораблях Росія посилила заходи безпеки на своїх військово-морських базах. На цьому тлі британська розвідка вважає, що саме загроза нових атак стала головною причиною відмови Кремля від проведення головного морського параду країни.