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Лавров заявив про створення «нового світового порядку» з КНДР – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лавров заявив про створення «нового світового порядку» з КНДР – Reuters
Лавров: Північна Корея та Росія продовжують встановлювати новий і праведний світовий порядок
фото з відкритих джерел

Сергій Лавров підкреслив готовність РФ розширювати багатосторонню співпрацю з Пхеньяном

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про спільну роботу Москви та Пхеньяна над формуванням «нового світового порядку». Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Також очільник російського дипломатичного відомства відзначив залучення північнокорейських військовослужбовців до бойових дій проти України в Курській області РФ. 

У зверненні до очільниці МЗС КНДР Чхве Сон Хуей російський урядовець підкреслив готовність РФ розширювати багатосторонню співпрацю з Пхеньяном, традиційно виправдовуючи це протистоянням із Заходом. Нагадаємо, Москва визнала участь північнокорейських контингентів у боях у Курській області після проведення там української операції, а в травні 2025 року Володимир Путін публічно дякував Північній Кореї за військову підтримку.

«Північна Корея та Росія продовжують встановлювати новий і праведний світовий порядок на основі справжньої рівності та національних інтересів. Участь військовослужбовців Корейської народної армії в операціях з вигнання української нацистської кліки та іноземних найманців з Курська є яскравим доказом традиції войовничої дружби», – заявив Сергій Лавров.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час спільної пресконференції з міністеркою закордонних справ Мозамбіку Марією Лукаш заявив, що Росія не має наміру погоджуватися на припинення вогню по лінії фронту та продовжить війну до досягнення цілей, які Кремль визначив ще у 2024 році. 

За словами Лаврова, Росія й надалі прагнутиме реалізувати так звані «цілі СВО», які російський диктатор Володимир Путін озвучив під час виступу в Міністерстві закордонних справ РФ у червні 2024 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Туреччині несподівано змінив риторику щодо України. Якщо раніше він переважно критикував президента Володимира Зеленського, то цього разу заявив про «велике майбутнє» України та повідомив, що між ним і українським президентом склалися добрі відносини. За даними Financial Times, така зміна позиції стала несподіванкою для європейських союзників США.

Теги: Сергій Лавров Північна Корея росія

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