Пісні співачки Кажанни зʼявилися на російській платформі «Яндекс»: що каже авторка

У Лейблі Кажанни заяви про піратське поширення її музики

Пісні української виконавиці Кажанни опинилися на російській стримінговій платформі «Яндекс Музика». Співачка та її дистриб'ютор прокоментували ситуацію. Деталі інциденту розповів «Главком» із посиланням на сторінку Кажанни в Instagram.

Коментар Кажанни про її пісні на платформі «Яндекс Музика»

Кажанна зазначила, що її дистриб'ютор не співпрацює з «Яндекс Музикою». А її пісні, які поширюються на російську аудиторію, є піратською копією.

«Очевидно, що мій дистрибʼютор не працює з «Яндекс Музикою» і те, що ви бачите, – піратська копія, на що, на превеликий жаль, я не можу ніяк впливати й уж точно не заробляю з цього нічого. Вгадайте чому…», – написала співачка.

Також зірка висловилася про своє ставлення до РФ та звернулася до людей, які «легалізують росіян в українському інфопросторі». «Гортайте мою біографію, залізьте мені під шкіру, зазирніть мені в злив ванної – ви не побачите протиріч у моїй позиції, оскільки навіть TikTok я з 2020 року веду українською. Мій коханий служить в «Азові», а метою моєї публічної діяльності є розвиток української музики, і мене не зупинить ніщо», – зауважила Кажанна.

Лейбл «Помітні» відреагував на інцидент з піснями Кажанни

Ситуацію із піснями Кажанни прокоментували у лейблі «Помітні», до якого вона входить. Там наголосили на тому, що ні співачка, ні вони не розповсюджували українську музику на російську аудиторію.

«Ні лейбл, ні дистрибʼютор, ні артистка не розповсюджують контент на території Росії – за замовчуванням ця країна виключена. На російських DIY-платформах будь-хто може завантажити трек з обкладинкою та доставити на місцеві платформи, оскільки вони не конфліктуватимуть ні з чим через відсутність правовласника в Росії», – йдеться у повідомленні.

Також лейбл зауважив, що різницю між релізами на українських та російських платформах можна побачити за датами. Зокрема, на «Яндекс Музиці» пісня Кажанни була опублікована пізніше. За словами дистрибʼюторів, це є доказом піратського завантаження.

«Ми працюємо з кейсом у правовому полі. Шукаємо рішення, які дозволять вирішити його без легітимізації російських платформ. На жаль, це не вперше, коли країна-агресор краде, копіює та використовує твори українських артистів», – зазначено в сторис.

Нагадаємо, росіяни цинічно вкрали пісню у відомого українського співака Влада Дарвіна. Ідеться про трек артиста «Три сестри». Композицію виконавець створив 2013 року, а коли вона 2024-го знову опинилася в трендах, то переклав її українською. Росіяни теж не оминули увагою популярність пісні «Три сестри». Ба більше, вони без жодного на те дозволу співають її російськомовну версію на федеральному пропагандистському телеканалі.