Вибухи та масштабна пожежа на газохімічному гіганті РФ: чим важливий Амурський комплекс

Великий газохімічний комплекс РФ загорівся ще до повноцінного запуску

Амурський газохімічний комплекс має виробляти до 2,7 млн тонн полімерів на рік та є спільним проєктом російського «Сибуру» і китайської Sinopec

На Амурському газохімічному комплексі, одному з найбільших промислових проєктів Росії, 25 серпня сталася пожежа. Підприємство розташоване на Далекому Сході РФ, поблизу кордону з Китаєм, та ще готується до повноцінного запуску. Про це повідомляє «Главком».

Один із найбільших нафтохімічних проєктів Росії

Амурський газохімічний комплекс розташований поблизу міста Свободний в Амурській області. Підприємство будує російська компанія «Сибур» спільно з китайською Sinopec. Комплекс має переробляти етан та зріджені вуглеводневі гази, які надходитимуть із сусіднього Амурського газопереробного заводу «Газпрому».

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Амурський газохімічний комплекс має стати одним із найбільших підприємств із виробництва полімерів у Росії. Його проєктна потужність становить до 2,7 млн тонн готової продукції на рік.

Після виходу на повну потужність підприємство має щорічно виробляти близько 2,3 млн тонн поліетилену та 400 тис. тонн поліпропілену.

Поліетилен та поліпропілен використовують для виробництва упаковки, труб, будівельних матеріалів, деталей для автомобільної промисловості, побутових товарів та іншої продукції.

Станом на цей момент відомо про понад 70 працівників підприємства, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації.

Комплекс орієнтований на азійські ринки

Розташування підприємства також має важливе значення. Комплекс будують неподалік російсько-китайського кордону, а частина його продукції орієнтована на азійські ринки.

Водночас підприємство розташоване приблизно за 6 тис. км від території України та за тисячі кілометрів від зони бойових дій. Будівництво комплексу ще триває. На момент надзвичайної ситуації частина обладнання перебувала на етапі пусконалагоджувальних робіт.

Що відомо про пожежу на підприємстві

Нагадаємо, займання сталося 25 серпня на території будівельного майданчика Амурського газохімічного комплексу. У мережі також повідомляли про «хлопок», який нібито передував пожежі, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Після займання на підприємстві почали зупиняти обладнання, задіяне у пусконалагоджувальних роботах.

Працівників, які не беруть участі в ліквідації надзвичайної ситуації, почали виводити за межі підприємства. На місце прибули оперативні служби.