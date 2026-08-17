Азербайджан оголосив у розшук російського політтехнолога з українським минулим

В Україні Семена Уралова засуджено до 10 років за ґратами

Азербайджан звинувачує Семена Уралова та ще двох росіян у публічних закликах до тероризму

Генеральна прокуратура Азербайджану оголосила в міжнародний розшук російського політтехнолога Семена Уралова, який навчався у Львові та свого часу працював у політичних і виборчих проєктах в Україні. Разом із ним фігурантами кримінальної справи стали ведучий телеканалу «Москва 24» Іван Князєв та радник міністра транспорту РФ Олексій Чадаєв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на азербайджанське видання Report.

За даними Генпрокуратури Азербайджану, підставою для кримінального переслідування стали випуски програми «Чистота понимания», опубліковані на YouTube-каналі Уралова 14 липня та 13 серпня 2026 року.

Слідство підозрює трьох росіян у закликах до застосування насильницьких методів щодо Азербайджану, зміни конституційного ладу країни, порушення її територіальної цілісності та розпалювання національної ненависті й ворожнечі.

Окремо азербайджанські правоохоронці звернули увагу на випуск від 13 серпня. За версією слідства, його учасники висловлювалися про застосування насильства щодо Азербайджану, зокрема про утримання окремих людей під безпосередньою загрозою фізичного знищення та їхню цілеспрямовану ліквідацію. Генпрокуратура кваліфікувала ці висловлювання як публічні заклики до тероризму.

Уралова, Князєва та Чадаєва оголосили обвинуваченими за статтями про публічні заклики до тероризму, заклики проти держави та розпалювання національної ненависті й ворожнечі. Оскільки всі троє перебувають за межами Азербайджану, суд заочно обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Генпрокуратура також звернулася до компетентних органів інших держав для встановлення їхнього місцеперебування, затримання та передачі Азербайджану. Вживаються заходи для організації розшуку через канали Інтерполу.

Хто такий Семен Уралов

Семен Уралов – російський політтехнолог, який має громадянство України та зареєстрований у Львові. У квітні 2026 року Івано-Франківський міський суд заочно засудив його до 10 років ув'язнення за публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу і території України та виправдовування російської агресії.

Після початку повномасштабної війни Уралов поширював антиукраїнські матеріали, підтримував псевдореферендуми на окупованих територіях та виступав за їхню «інтеграцію» до РФ.

Водночас Уралов тривалий час був пов'язаний з українською політикою. З оприлюдненого у 2012 році листування випливало, що у 2009 році він працював у штабі Арсенія Яценюка, а у 2012-му – політтехнологом Ігоря Маркова. У 2011 році Уралов також зареєстрував в Україні громадську організацію «Центр регіональних досліджень та стратегій».

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про документи з так званого «Сурковліксу» – листування, пов'язаного з колишнім помічником російського диктатора Владиславом Сурковим. У матеріалах Семен Уралов фігурував серед осіб, яких у Кремлі пропонували залучати для просування проросійських позицій в українському інформаційному просторі у 2014 році. Його відносили до категорії «персоналій середньої ефективності».