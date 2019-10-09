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    Силовики в Афганістані виявили автівку з тонною вибухівки

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    <span>Афганським силовикам вдалося запобігти теракту</span> - Силовики в Афганістані виявили автівку з тонною вибухівки
    Афганським силовикам вдалося запобігти теракту

    Вибухівку в машину УАЗ заклали терористи з угруповання «Талібан»

    На півночі Афганістану в місті Сарі-Пуль запобігли великому теракту. Правоохоронці виявили замінований автомобіль, в якому була майже тонна вибухівки, повідомляє «Интерфакс» з посиланням на офіцера прес-центру афганського МВС Нусрат Рахімі в середу, 9 жовтня.

    За його словами, вибухівку заклали в машину УАЗ терористи з угруповання «Талібан». Інших подробиць інциденту Рахімі не навів.

    Напередодні в Афганістані в місті Джалабад біля армійського автобуса стався вибух. У результаті загинули щонайменше десять осіб, ще 27 отримали поранення.

    Також раніше бойовики «Талібану» вбили шість афганських поліцейських у провінції Капіса. Ще троє поліцейських отримали поранення під час нічного нападу.

    Також рух «Талібан» загрожував зірвати вибори президена Афганістану, організувавши напади на виборчі центри, співробітників виборчих комісій і правоохоронні органи.

    Нагадаємо, в Афганістані на мітингу за участю президента прогримів вибух, в результаті якого 24 людей загинули. 

    7 вересня у п’ятому районі Кабула в Афганістані терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій поблизу ринку Компані.

    Також на початку вересня у столиці Афганістану Кабулі вибухнув замінований автомобіль, який пошкодив будинки в радіусі кілометра.

    вибух МВС Афганістан автомобіль замінування Талібан
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