Вибори президента в Афганістані почалися з вибуху на дільниці



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Поліцейські в Кабулі Фото: Sky News

В результаті вибуху постраждали три особи

В Афганістані в суботу, 28 вересня, о 7:00 за місцевим часом (5:30 за Києвом) почалися вибори президента країни.

Про це повідомляє Tolo News.

За даними телеканалу, загальна кількість зареєстрованих виборців складає 9,6 млн. У 34 провінціях країни повинні були відкритися 5373 виборчих центри, однак 445 з них будуть закриті через загрози безпеці.

На пост президента Афганістану претендують 18 осіб, зокрема нинішній глава держави Ашраф Гані і діючий прем’єр Абдулла Абдулла.

При цьому, як повідомляє Sky News, менш ніж через годину після старту голосування на виборчій дільниці в місті Кандагар стався вибух.

За словами високопоставленого чиновника з провінції Кандагар, в результаті вибуху постраждали три особи. Інформації про їхній стан на даний момент немає.

Відповідальність за вибух поки не взяло на себе жодне угруповання.

Раніше рух Талібан загрожував зірвати вибори, організувавши напади на виборчі центри, співробітників виборчих комісій і правоохоронні органи.

Нагадаємо, напередодні в Афганістані на мітингу за участю президента прогримів вибух, в результаті якого 24 людей загинули.

7 вересня у п’ятому районі Кабула в Афганістані терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій поблизу ринку Компані.

Також на початку вересня у столиці Афганістану Кабулі вибухнув замінований автомобіль, який пошкодив будинки в радіусі кілометра.