На президентських виборах в Афганістані втрачено зв’язок з понад 800 дільницями



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Фото: TOLOnews

На даний момент НВК Афганістану не має жодних даних щодо роботи згаданих дільниць

Незалежна виборча комісія Афганістану (НВК) втратила зв’язок з 870 дільницями для голосування на президентських виборах в Афганістані.

Про це повідомляє телеканал TOLOnews.

«Комісія зберігає зв’язок з 4503 виборчими дільницями з 5373. Зв’язок втрачено з виборчими дільницями в провінціях Бадахшан, Тахар, Кундуз і Балх, де не діють телекомунікаційні сервіси», – наводить телеканал слова голови секретаріату НВК Хабіба ур-Рахман Нанга.

На даний момент НВК Афганістану не має жодних даних щодо роботи згаданих дільниць.

Нагадаємо, що 28 вересня в Афганістані проходять четверті після падіння режиму талібів у 2001 році президентські вибори. Представники руху «Талібан», які не визнають легітимність афганського уряду, напередодні виборів оголосили про намір зірвати голосування і закликали громадян не йти на виборчі дільниці.

Менш ніж через годину після старту голосування на виборчій дільниці в місті Кандагар стався вибух.