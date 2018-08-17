Синоптики обіцяють зливи, грози та спеку: прогноз погоди на 17 серпня



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Гроза в Києві

У деяких регіонах температура повітря досягне +36 градусів

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, якою погода буде в п'ятницю. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко попередила, що атмосферний фронт, який приніс з собою погіршення погодних умов, залишається над західними і північними областями України.

«Атмосферний фронт, згусток якого минулої ночі залив не просто столичні вулиці, а головну вулицю країни - Хрещатик, залишається над західними і північними областями України. А тому з ним залишається ймовірність злив і гроз у цих частинах», - повідомила синоптик.

Вона зазначила, що дощі збили температуру повітря на півночі і заході країни, а ось південь, схід і центральна частина країни будуть страждати від спеки.

«Фронт та дощі збили спеку, і сьогодні, і завтра, 17 серпня, очікується + 24 + 29 градусів. На півдні, сході та в більшості центральних областей утримається дуже висока температура повітря і малохмарна суха погода з надзвичайним рівнем пожежної небезпеки. + 30 + 36 градусів передбачається», - написала Діденко.

Вона повідомила, що в п'ятницю, а також на вихідних в столиці залишається ймовірність грозових дощів. Але при цьому температура повітря опуститься на кілька градусів.

«У Києві в п'ятницю, а також на вихідних, 18-19 серпня, залишається ймовірність грозових дощів. Температура повітря в столиці вже стала милосерднішою. У найближчі дні максимально не вище +30, в денні години десь в межах + 26 + 28 градусів», - розповіла синоптик.

Вона попросила жителів країни бути акуратніше в ці дні і ретельно вибирати місця для паркування автомобілів. Крім того, Діденко акцентувала увагу на тому, що люди кидають сміття на вулицях і це забиває стоки.

«Враховуючи літній, миттєвий часом, характер синоптичних процесів, перебування фронту, високу імовірність опадів, ретельно вибирайте місце для паркування вашої машини, тому що в зливах відриваються не тільки гілки, але і падають цілі дерева. Ну, і я вже не знаю, яку кару готувати тим, хто кидає сміття на вулицях, яке забиває моментально стоки навіть при годинному дощі, і хто курить в це ж сміття в умовах сильної спеки. Точніше, я знаю, але це - вкрай негуманно. Хай вже тоді дощ хоча б заносить це сміття в їхні кухні, а ось цей жахливий дим нехай концентрується виключно в їх спальнях. Така я злюка-мрійниця», - написала Діденко.

Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

Дивіться фоторепортаж із епіцентру бурі

Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди

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