Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де тривають найзапекліші бої

Сили оборони стримують ворога на всіх напрямках

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 25 січня

Триває 701-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 25 січня.

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Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито шість атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Тернів, східніше Діброви Донецької області та ще п’ять атак в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито сім атак противника неподалік Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили чотири атаки ворога в районі Авдіївки та ще вісім атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито дев’ять атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито дві атаки ворога південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив сім безуспішних штурмів позицій українських військ.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по району зосередження особового складу противника.

Як повідомлялося, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), українські війська активно ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. Російські війська намагаються обійти Новомихайлівку з півдня, щоб атакувати район Вугледара.