Головна Новини
search button user button menu button

Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де тривають найзапекліші бої

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де тривають найзапекліші бої
Сили оборони стримують ворога на всіх напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 25 січня

Триває 701-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 25 січня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито шість атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Тернів, східніше Діброви Донецької області та ще п’ять атак в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито сім атак противника неподалік Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили чотири атаки ворога в районі Авдіївки та ще вісім атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито дев’ять атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито дві атаки ворога південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив сім безуспішних штурмів позицій українських військ.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по району зосередження особового складу противника.

Як повідомлялося, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), українські війська активно ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. Російські війська намагаються обійти Новомихайлівку з півдня, щоб атакувати район Вугледара. 

Теги: Авдіївка Херсонщина Запорізька область Донеччина ЗСУ окупанти війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни щодня ризикують власним життям
Ми платимо найвищу ціну в світі за інфантильність
29 грудня, 2023, 15:59
Треба розвивати сучасні технології, аби мати перевагу на полі бою
Війни у майбутньому точно будуть. Чи ми готові до цього?
6 сiчня, 19:19
Святослав Бурмака помер від серцевого нападу
Не хотів іти до лікарів. Марія Бурмака розповіла про обставини смерті комісованого брата
5 сiчня, 22:50
Сучасні економіки надто залежні від технологічної продукції, а люди залежні від гаджетів та побутової техніки
Чи зможе Росія довго воювати без китайської електроніки
4 сiчня, 13:13
Російськи окупанти посилюють свої угрупування не через наміри йти у наступ, а через побоювання наступальних дій ЗСУ
Чи готує РФ новий наступ на Харків? Військовий експерт дав відповідь
11 сiчня, 13:02
У Давосі понад 80 делегацій обговорять українську формулу миру
У Давосі понад 80 делегацій обговорять українську формулу миру
12 сiчня, 06:55
«Бас» наголосив, думати, що ворог деградує – велика помилка
Давно не «чмобіки»: військовий розповів, як змінилась армія РФ від початку вторгнення
7 сiчня, 18:09
Системи ППО мають важливе значення для захисту оборонної промисловості України
Аналітики ISW пояснили, чому ППО має вирішальне значення для України
9 сiчня, 06:25
Росіяни намагаються атакувати Вугледар: аналіз ISW
Росіяни намагаються атакувати Вугледар: аналіз ISW
Сьогодні, 06:04

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Міжнародне розслідування збиття Іл-76 під Брянськом? Кремль зробив промовисту заяву
13K
Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
7738
Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)
7713
Чому Бог допускає страждання України?
7642
Воювати свідкам Єгови чи ні? Суд ухвалив сенсаційне рішення
7428
Прем'єр-міністр Шмигаль йде під суд. Що відомо про справу?

Новини

Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де тривають найзапекліші бої
Сьогодні, 07:13
Удар по Одесі, пожежа на нафтопереробному заводі у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 січня
Сьогодні, 04:50
Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
Сьогодні, 00:30
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
Вчора, 17:38
700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:28

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua