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Росіяни намагаються атакувати Вугледар: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни намагаються атакувати Вугледар: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Російські диверсійні групи намагалися перетнути кордон між Росією та Україною 

Українські війська активно ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. Російські війська намагаються обійти Новомихайлівку з півдня, щоб атакувати район Вугледара. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військових

24 січня російські війська просунулися на Куп’янському напрямку, але підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Позиційні бойові дії тривали на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки. На Лиманському напрямку 24 січня тривали позиційні бойові дії, без підтверджених змін на цьому напрямку.  

Командувач Об’єднаних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що російські диверсійні групи намагалися перетнути міжнародний кордон між Росією та Україною після заяв Росії про те, що російські сили захопили Плетенівку Харківської області, менш ніж за два кілометри від кордону.

Під Бахмутом 24 січня тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали в районі Білогорівки, від Веселого в напрямку Віймки та Спірного, біля Васюківки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, поблизу Шумів.

Під Авдіївкою 24 січня тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Українська організація з відкритим кодом Frontelligence Insight повідомила, що російські обстріли знищили більшість будівель у південно-східному житловому районі Авдіївки та що російські сили продовжують обстріли на північний захід від Авдіївки поблизу Степового, Новобахмутівки та Новокалинового.

Frontelligence Insight зазначає, що ситуація на флангах Авдіївки більш стабільна, що дозволяє українським силам продовжувати захищати Авдіївку в умовах постійної нестачі снарядів і живої сили.

Позиційні бої тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російські блогери стверджували, що російські війська намагаються обійти Новомихайлівку з півдня, щоб атакувати район Вугледара.

На ділянці кордону Донецько-Запорізької області 24 січня тривали позиційні бої, зокрема, поблизу Урожайного, Новодонецького, на схід від Золотої Ниви. Обмежені позиційні бої тривали також на південь від Червоного.

На заході Запорізької області тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали біля Роботиного, на південь від Роботиного біля Новопрокопівки та на схід від Роботиного біля Вербового.

24 січня тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Кринок. Підтверджених змін фронту не було.

Теги: Генштаб кордон фронт ЗСУ війна

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