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    Скалецька спростувала чутки про закупівлю в Росії тест-систем діагностики коронавіруса

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    Зоряна Скалецька перебуває у Нових Санжарах на Полтавщині, куди 20 лютого на 14-денний карантин помістили евакуйованих із Китаю громадян - Скалецька спростувала чутки про закупівлю в Росії тест-систем діагностики коронавіруса
    Зоряна Скалецька перебуває у Нових Санжарах на Полтавщині, куди 20 лютого на 14-денний карантин помістили евакуйованих із Китаю громадян

    В Україні всі тест-системи є сертифікованими і мають всі необхідні документи

    Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заперечує чутки про те, що Україна нібито закуповує у РФ тест-системи для діагностики коронавіруса.

    Відповідну заяву Скалецька зробила в інтерв'ю «Радіо Свобода».

    «Ми використовуємо в Україні всі тест-системи, які є сертифікованими, які мають всі необхідні документи. І на сьогодні, за моїми даними, тест-системи в Росії ми не закуповуємо», – зазначила вона.

    Також Скалецька порадила депутатам, які мають протилежну інформацію, звертатися до правоохоронних органів.

    «Якщо є у народних депутатів інформація про порушення певних норм українського законодавства, я би рекомендувала звертатися до правоохоронних органів. І належним чином захищати українських громадян, а не через фейсбук», – сказала Скалецька.

    Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

    Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

    Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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